Lợi thế bằng kép: Con đường ngắn nhất đến sự nghiệp lãnh đạo cùng upGrad

upGrad mở lối mới cho giáo dục sau đại học

Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, MBA và DBA vốn được triển khai tách rời, khiến học viên mất nhiều năm và chi phí lớn để hoàn thành cả hai. upGrad đã tạo ra bước ngoặt khi lần đầu tiên tích hợp lộ trình bằng kép MBA và DBA trực tuyến từ các trường đại học uy tín, mở ra lộ trình học tập tinh gọn, thực tiễn và toàn cầu hóa cho học viên.

Không dừng lại ở việc rút ngắn thời gian, lộ trình bằng kép của upGrad còn phản ánh xu hướng tất yếu: chuyển dịch từ giáo dục truyền thống sang mô hình học tập trực tuyến. Chương trình đáp ứng nhu cầu của thế hệ lãnh đạo trẻ trong kỷ nguyên số, vừa cần kiến thức học thuật chuyên sâu, vừa đòi hỏi kỹ năng ứng dụng linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động.

Hai bằng trong một lộ trình: Lợi thế khác biệt

Thay vì mất 6–8 năm, học viên có thể sở hữu MBA và DBA trong 30–40 tháng, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. MBA tập trung nâng cao kỹ năng quản trị thực tiễn, còn DBA giúp rèn luyện năng lực nghiên cứu, hoạch định chiến lược và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Sự kết hợp này tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, giúp học viên xử lý các thách thức phức tạp trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, văn bằng được cấp trực tiếp bởi Golden Gate University (GGU) và Edgewood University (Mỹ), đều được kiểm định bởi các tổ chức uy tín như WASC và HLC. Đây là sự kết hợp hiếm có giữa giá trị học thuật chuẩn quốc tế và tính ứng dụng thực tiễn, giúp học viên không chỉ sở hữu hai văn bằng danh giá mà còn tự tin khẳng định năng lực trong bất kỳ môi trường toàn cầu nào.

Giải pháp độc quyền từ upGrad: Tốc độ và giá trị thực

upGrad mang đến chương trình bằng kép MBA & DBA 100% trực tuyến, giải pháp tối ưu về thời gian và cơ hội mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế. Học viên không chỉ được kết nối với đội ngũ giảng viên danh tiếng và cộng đồng học viên toàn cầu, mà còn nhận được sự đồng hành từ hệ thống cố vấn học tập, tham gia các workshop kỹ năng, sự kiện kết nối và chương trình đào tạo chuyên sâu. Đặc biệt, hành trình học tập còn được nâng tầm trải nghiệm với những chuyến đi trao đổi thực tế, nơi học viên có cơ hội gặp gỡ, mở rộng quan hệ và tích lũy trải nghiệm thực tiễn quý giá.

Workshop của Giáo sư Jay từ Đại học Golden Gate dành riêng cho học viên upGrad trong khuôn khổ sự kiện EduGrowth 2024: Future of Education tại Hà Nội

Đặc biệt, upGrad thiết kế lộ trình cá nhân hóa phù hợp với từng mục tiêu nghề nghiệp. Chẳng hạn, Golden Gate University triển khai chương trình bằng kép trong 40 tháng, trong khi Edgewood University cung cấp lộ trình học chỉ trong 30 tháng. Cả hai đều mang đến bước tiến nhanh chóng và vững chắc, giúp học viên tối ưu năng lực và tạo giá trị khác biệt trên hành trình lãnh đạo.

Anh Nguyễn Bá Phát, học viên chương trình MBA & DBA tại Edgewood University chia sẻ: "Nhờ chương trình học trực tuyến của Edgewood kết hợp cùng upGrad, tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể vừa học vừa phát triển sự nghiệp. Mỗi kiến thức mới không chỉ nằm trên lý thuyết mà còn được tôi áp dụng ngay vào thực tế công việc, tạo ra những thay đổi rõ rệt trong quản lý nhân sự và thúc đẩy tăng trưởng doanh số."

Chương trình dành cho ai để tối ưu sự nghiệp?

Chương trình phù hợp cho các nhà quản lý trẻ mong muốn tăng tốc sự nghiệp để nhanh chóng đạt vị trí lãnh đạo cấp cao. Đồng thời, những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm cũng có thể tận dụng để mở rộng sang các lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu hoặc giảng dạy, từ đó đa dạng hóa con đường sự nghiệp và nâng cao vị thế cá nhân.

Với doanh nhân và lãnh đạo cấp cao, sự kết hợp giữa kỹ năng quản trị thực tiễn (MBA) và tư duy chiến lược dài hạn (DBA) là nền tảng để kiến tạo tổ chức bền vững. Đây chính là con đường giúp thế hệ lãnh đạo Việt Nam hội nhập toàn cầu, nâng cao sức cạnh tranh và góp phần dẫn dắt sự đổi mới cho nền kinh tế tri thức.

Học viên tốt nghiệp các chương trình cao học tại lễ vinh danh của upGrad Việt Nam. Thành công của họ là minh chứng sống động cho việc các chương trình học của upGrad giúp người đi làm chinh phục bằng cấp quốc tế và phát triển sự nghiệp

Bằng kép MBA & DBA – Bệ phóng vươn tầm quốc tế

Chương trình bằng kép MBA & DBA trực tuyến từ upGrad không chỉ mang lại hai văn bằng danh giá, mà còn rút ngắn đáng kể lộ trình học tập nhờ sự tích hợp thông minh. Đây là "bệ phóng" giúp học viên Việt Nam gia tăng lợi thế cạnh tranh, sẵn sàng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo toàn cầu và kiến tạo ảnh hưởng lâu dài trong sự nghiệp.