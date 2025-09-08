Lòng Chát khiến khách hàng xôn xao với thông báo mới nhất

Tối 7/9, trang fanpage của Lòng Chát khiến nhiều khách hàng bất ngờ khi đăng tải thông báo tạm dừng hoạt động cơ sở tại đường Tôn Thất Tùng (Hà Nội). Đây là chi nhánh thứ hai của thương hiệu phải đóng cửa sau ồn ào 'lòng xe điếu' cuối tháng 4 vừa qua.

Theo chia sẻ từ phía chủ quán, Lòng Chát đã có hơn 10 năm gây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, sau hơn ba tháng đối mặt với nhiều sóng gió và những biến cố vượt quá sức chịu đựng, không thể gồng gánh thêm, buộc Lòng Chát phải nói lời chia tay vớicơ sở 64 Tôn Thất Tùng (Hà Nội).

Nguồn ảnh: Fanpage Lòng Chát Hà Nội

Chủ quán gửi lời cảm ơn đến tất cả khách hàng đã từng ghé, ủng hộ và đồng hành cùng Lòng Chát tại cơ sở này. Đồng thời, chủ thương hiệu mong rằng vẫn nhận được sự yêu thương của thực khách để tâm huyết và tình yêu nghề không bị dập tắt.

Sau thông báo đóng cửa nói trên, dù đã hạn chế tính năng bình luận trên Facebook, các bài đăng vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có không ít bình luận nhắc lại ồn ào về món lòng xe điếu từng gây tranh cãi.

Trước đó, tọa lạc trên trục đường Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa, Hà Nội), quán Lòng Chát từng là địa điểm hút khách nhờ vị trí đắc địa. Đặc biệt, hiệu ứng từ các video quảng cáo của chủ quán trên mạng xã hội cũng gây tò mò với thực khách.

Quán Lòng Chát trên đường Tôn Thất Tùng (Ảnh: Châu Anh)

Tuy nhiên, sau khi đăng tải video quảng cáo cỗ lòng xe điếu do quán thu mua được với trọng lượng 5,8kg dài 40m từ con heo cái nặng hơn 100kg đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Video này sau đó gây tranh cãi về tính xác thực, nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò câu khách và nghi ngờ món lòng xe điếu này được phù phép từ lòng lợn bình thường và ngâm hóa chất gây hại sức khỏe.

Cũng từ đây, cơ quan chức năng TP.HCM tiến hành kiểm tra đột xuất, sau đó chi nhánh tại đường Hồng Lạc phải tạm ngưng hoạt động. Đến cuối tháng 5, fanpage của quán cũng bị khóa. Đồng thời, ngày 29/5, quán Lòng Chát thông báo dừng hoạt động cơ sở tại TPHCM với lý do không đủ chi phí duy trì.

Trong khi đó tại Hà Nội, hai cơ sở Lòng Chát ở Trần Thái Tông (Cầu Giấy) và Tôn Thất Tùng (Đống Đa) vẫn duy trì kinh doanh lòng xe điếu.

Đến ngày 18/7, Ngô Quyền Thế tiếp tục đăng video xin lỗi gửi đến một số YouTuber, TikToker như Hải Sapa TV, Nga Sumo, Bà Tân Vlog cùng nhiều khách hàng từng ghé trải nghiệm. Người này thừa nhận "khủng hoảng truyền thông vừa qua đã ảnh hưởng đến những người từng đến Lòng Chát hoặc review sản phẩm".

Trước đó, vào tháng 2/2025, Lòng Chát cơ sở Kim Ngưu (Hà Nội) cũng đóng cửa. Cả Lê Kim Cúc và Ngô Quyền Thế đều không phải là người đại diện theo pháp luật cho 2 cơ sở này.