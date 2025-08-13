Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lừa bán căn hộ cho 496 khách hàng, chiếm đoạt gần 480 tỷ đồng

13-08-2025 - 06:20 AM | Bất động sản

Chủ đầu tư dự án chung cư Nam An lừa bán cho 496 người, thu hơn 477 tỷ đồng nhưng không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết.

Ngày 12/8, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Võ Thị Phượng (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long) tù chung thân và phạt bị cáo Trần Thị Thùy Trang (50 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 20 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, dự án chung cư Nam An (tức Kingsway) ở phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, có 3 block 20 tầng, gồm 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ, thuộc Công ty TNHH Siêu Thành, khởi công năm 2017, đến năm 2020 tạm ngừng cho đến nay. Trịnh Minh Thanh là chủ đầu tư và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành. Đến năm 2017, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng làm giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty.

Quá trình thực hiện dự án, Thanh, Phượng và Trang đã ký 557 hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, thu hơn 477 tỷ đồng, nhưng không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết.

Trịnh Minh Thanh là người đã chỉ đạo bị cáo Phượng ký đóng dấu sẵn vào các hợp đồng bán căn hộ, trong đó nhiều trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người, dùng một phần tiền thu được của khách hàng để trả nợ cho Công ty Gia Khang (do Thanh làm giám đốc ), thực hiện các dự án khác hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bị cáo Võ Thị Phượng là người đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn 496 khách hàng, giúp sức và chiếm đoạt 210 tỷ đồng. Giúp sức tích cực cho Thanh chiếm đoạt tài sản và được hưởng lợi 100 triệu đồng.

Bị cáo Trần Thị Thùy Trang dù không phải là người đại diện theo pháp luật, không được ủy quyền hợp pháp của công ty, nhưng quá trình quản lý dự án, bị cáo Trang vẫn giới thiệu là giám đốc công ty để ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng, chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng.

Hành vi của Thanh, Phượng và Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Trịnh Minh Thanh đã chết do COVID-19 nên Cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra.

Theo Tân Châu

Tiền Phong

