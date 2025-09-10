Luật sư nói về vụ Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân: Thỏa hiệp chính là tiếp tay cho tin giả

Tin giả là vũ khí phá hoại

Nhiều người coi tung tin thất thiệt chỉ là “chém gió” trên mạng. Phải chăng Vingroup đang nghiêm trọng hóa một vấn đề đời thường , thưa ông ?

Tin giả là vấn đề nghiêm trọng với cả nền kinh tế, xã hội, chứ không riêng gì cá nhân, doanh nghiệp. Một tin bịa đặt có thể làm sụp giá cổ phiếu, gây rối loạn thị trường, làm đổ vỡ quan hệ kinh tế, ảnh hưởng đến hàng triệu người lao động... Do đó, tôi cho rằng Vingroup đương đầu với vấn đề vô cùng nhức nhối trên mạng xã hội là phản ứng cần thiết và đúng luật. Đây là ứng xử văn minh với hành vi sai luật là sòng phẳng, công khai bằng pháp luật thay vì đôi co, “đấu khẩu” trên mạng.

Theo ông, điểm nguy hiểm nhất của những thông tin bịa đặt, sai sự thật nằm ở đâu?

Điều nguy hiểm là thông tin sai trái trên mạng lan truyền chóng mặt, tồn tại vĩnh viễn và có sức hủy hoại gấp ngàn vạn lần tin đồn truyền miệng. Thực tế nhiều vụ việc cho thấy, ngay cả khi cơ quan chức năng đã cảnh báo, xử phạt thông tin sai trái một cách hết sức rõ ràng, thuyết phục, nhưng dư luận vẫn cứ hoài nghi ám ảnh, doanh nghiệp vẫn bị mất uy tín, khách hàng vẫn ngần ngại. Bởi vậy, tin giả không chỉ làm hại trước mắt mà còn gây hệ lụy kéo dài, ngay cả khi đã được ngăn chặn kịp thời.

Mặc dù đa số đồng tình nhưng cũng có ý kiến cho rằng phản ứng quyết liệt của Vingroup giống như “dùng quyền lực để bịt miệng”. Ông nghĩ sao về ý kiến này?

Lâu nay, một số người tung ra nhiều thông tin tràn lan trên mạng xã hội, với chủ đích và động cơ riêng gây ảnh hưởng rất tiêu cực cho xã hội mà không phải chịu trách nhiệm khiến dư luận rất bức xúc. Do đó, việc “tuyên chiến” với tin giả của Vingroup nhận được sự đồng tình của nhiều người. Việc sẵn sàng đứng lên đấu tranh, sẵn sàng chiến đấu để góp phần giải quyết một vấn đề lớn của xã hội là biểu hiện cao của văn minh, cũng là đóng góp trách nhiệm xã hội.

Đưa sự việc ra ánh sáng pháp luật là thông điệp mới

Dù rình rang nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng nỗ lực của Vingroup cũng chỉ như “ném đá ao bèo” vì khó xử lý tin giả . Đó cũng là lí do nhiều cá nhân doanh nghiệp chọn cách im lặng và " tặc lưỡi" cho qua . Ông nghĩ sao về hiệu quả của việc khởi kiện ?

Nếu cứ chọn cách dễ nhất, nhanh nhất là cho qua thì sự cam chịu ấy sẽ làm cho xã hội ngày càng méo mó. Hôm nay là một tin giả, ngày mai có thể là mười tin giả. Tin giả nhỏ nhặt không được ngăn chặn, sẽ nuôi dưỡng cái giả ác độc, nguy hiểm. Im lặng, lo ngại phiền phức, sợ chọc vào tổ kiến lửa chính là sự dung túng. Vì thế, việc Vingroup dám đương đầu là cách làm văn minh và cần được ủng hộ, bởi nó không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mà còn ý nghĩa trong cảnh tỉnh xã hội, giúp cộng đồng không bị dẫn dắt, thao túng bởi những thông tin hỗn loạn.

Tôi tin là dù ở bất cứ quốc gia nào, tự do ngôn luận cũng không đồng nghĩa với nói không thành có, vu khống, tung tin bất chấp chỉ để câu view hoặc các động cơ nào khác.

Một số vụ kiện tụng các hành vi vu khống, thông tin sai sự thật từng không có kết quả rõ ràng hoặc án phạt không đủ sức răn đe . Ông có lo Vingroup sẽ đánh đổi quá nhiều cho một kết quả tương tự?

Đúng là thực tế từng có nhiều vụ kiện kết thúc bằng những án phạt hành chính nhẹ nhàng, gây cảm giác “chưa đủ sức răn đe”, thậm chí không xử lý được. Tuy nhiên, trong việc này, giá trị không chỉ nằm ở bản án cuối cùng hay đánh đổi bao nhiêu tiền bạc, thời gian, mà nằm ở việc doanh nghiệp dám đưa sự việc ra ánh sáng pháp luật. Kiện tụng có thể kéo dài, kết quả thế nào chưa thể khẳng định, nhưng điều chắc chắn là doanh nghiệp đã tạo ra một tiền lệ giúp mọi người dũng cảm lên tiếng vì một xã hội văn minh và thượng tôn pháp luật, không thỏa hiệp với sai trái.

Đó chính là thông điệp mạnh mẽ hơn bất kì phán quyết nào, rằng xã hội này không chấp nhận sự bịa đặt và bất kì ai tung tin giả cũng phải bị xử lý.

Ông kì vọng việc Vingroup khởi kiện sẽ mang lại thay đổi gì cho môi trường kinh doanh ở Việt Nam cũng như văn hóa ứng xử trong cộng đồng?

Tôi tin đây là tiếng chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ, đúng lúc cho “công dân mạng” nói chung. Cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam không thể cứ cam chịu, bó tay với tin tức bịa đặt, vu khống. Đã có một số vụ doanh nghiệp trong nước thắng kiện đơn vị, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, tuy nhiên một khi doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam hành động thì hy vọng tác động mạnh đến nhiều doanh nghiệp, cơ quan chức năng và cả xã hội.

Cảm ơn ông!