Lương 11,5 triệu ở Hà Nội chi tiêu khiến tất cả ngỡ ngàng

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô gái sinh năm 2003 đã khiến tất cả mọi người trầm trồ, khen không ngớt lời. Với mức thu nhập 11,5 triệu đồng hàng tháng, cô vẫn tiết kiệm được khoảng 3,5 triệu đồng nhưng điều đáng nể không dừng lại ở đó.

Bảng chi tiêu do cô đăng tải

Nhìn bức ảnh này, có thể thấy với khoản tiền để dành hàng tháng, cô chia ra làm 2 phần: Một nửa để dự phòng rủi ro hoặc các tình huống bất ngờ, một nửa để mua vàng. Cứ tích góp hàng tháng, bao giờ đủ tiền thì mua 1 chỉ vàng.

Bên cạnh đó, các khoản chi tiêu cũng được phân chia theo từng nhóm nhu cầu, nhìn rất dễ hiểu và dễ theo dõi. Hiện tại băn khoăn của cô chỉ gói gọn trong 1 câu hỏi: Làm sao để cắt giảm chi tiêu và tiết kiệm được thêm tiền?

Trong phần bình luận, nhiều người đồng tình với phương án: Chi tiêu tiết kiệm thế này đang rất ổn rồi, không nên giảm thêm nữa vì sẽ ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Bản thân cô còn trẻ, nên đặt mục tiêu tăng thu nhập và giữ nguyên mức chi tiêu thì sẽ hợp lý hơn.

“Con gái mà đang tầm tuổi đôi mươi như này thì mình nghĩ bạn nên chi tiêu cho bản thân thoải mái hơn 1 chút, giờ hơi khắt khe quá. Coi như đó là động lực đi vậy, để làm thêm, có thêm tiền chăm sóc bản thân chứ chi tiêu thế này ổn rồi mà” - Một người khuyên.

“Cố học thêm, làm thêm để tăng thu nhập thôi em. Còn trẻ thì đừng đặt nặng chuyện chi tiêu dè sẻn quá vì không ai sống như vậy được cả đời, giảm chi là phương án tạm thời thôi” - Một người chung quan điểm.

“Giỏi thật, quá là khâm phục nhưng đúng là mỗi người một tính, có người sống chắt chiu thế này thì thấy ổn, chứ có người thì lại không làm được. Mình là kiểu sau nên mãi không dư dả được mấy dù đi làm cũng gần 4 năm rồi” - Một người bày tỏ.

“Em chị cũng sinh năm 2003, mới tốt nghiệp đợt tháng 8 đến giờ vẫn còn đang thất nghiệp nên như em này là giỏi rồi đó mọi người. Giờ chỉ cần cố duy trì mức chi tiêu, mức lương hiện tại và cố gắng tăng thu nhập là được. Chứ con gái 22 tuổi mà giản dị, ít chi cho bản thân quá thì cũng không nên em à” - Một người chia sẻ.

Nên làm gì để tăng thu nhập?

1. Đầu tư cải thiện kỹ năng chuyên môn

Muốn thu nhập tăng, trước hết giá trị bản thân phải tăng. Nhiều người mải tìm "việc tay trái" mà quên rằng việc nâng cấp kỹ năng trong công việc chính mới là "đòn bẩy" lâu dài nhất. Khi năng lực chuyên môn vững, khả năng giải quyết vấn đề tốt và tư duy làm việc chuyên nghiệp hơn, bạn dễ được thăng chức, tăng lương hoặc tìm được những cơ hội mới với mức đãi ngộ cao hơn.

Ảnh minh họa

Việc đầu tư vào học thêm chứng chỉ, ngoại ngữ, kỹ năng mềm hay các khóa học online không chỉ giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp mà còn khiến bạn tự tin thương lượng lương thưởng. Đây là khoản "đầu tư sinh lời" đáng giá nhất, vì kiến thức và năng lực không bao giờ mất đi.

2. Tận dụng thời gian rảnh để làm thêm

Khi công việc chính chưa mang lại nguồn thu như mong muốn, bạn có thể tận dụng thời gian rảnh để kiếm thêm. Quan trọng là chọn việc phù hợp với khả năng và quỹ thời gian của mình, tránh để ảnh hưởng đến hiệu suất công việc chính. Ban đầu, thu nhập phụ có thể chỉ chiếm phần nhỏ, nhưng nếu kiên trì và biết cách tối ưu, đây có thể trở thành nguồn tài chính ổn định, thậm chí mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp.

3. Biết quản lý và tái đầu tư tiền bạc

Tăng thu nhập không chỉ là kiếm được nhiều hơn, mà còn là biết tìm cách để tiền sinh lời. Một người có tư duy tài chính tốt sẽ biết phân bổ nguồn thu cho tiết kiệm, đầu tư và chi tiêu hợp lý. Học cách gửi tiết kiệm thông minh, đầu tư vào chứng chỉ quỹ, cổ phiếu,... tất cả đều là những hướng đi giúp tiền "đẻ" ra tiền. Tuy nhiên, cần trang bị kiến thức cơ bản và kiểm soát rủi ro, bởi mọi khoản đầu tư đều cần sự tỉnh táo và kế hoạch rõ ràng.