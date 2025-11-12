Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lý do Á hậu Phương Nga không có mặt trong đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà

12-11-2025 - 09:38 AM | Lifestyle

Phương Nga đã thẳng thắn lên tiếng đáp trả khi liên tục bị hỏi chuyện vắng bóng trong đám cưới Đỗ Hà.

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại Hà Nội chiều 9/11 vừa qua quy tụ dàn khách mời toàn mỹ nhân đình đám của Vbiz. Từ Hoa hậu Lương Thùy Linh, Phương Anh, Ngọc Thảo, Thiên Ân... . Thế nhưng, giữa dàn người đẹp visual đỉnh cao, khán giả lại nhận ra sự thiếu vắng của một cô chị thân thiết với Đỗ Hà là Á hậu Phương Nga.

Sự vắng mặt này nhanh chóng khiến mạng xã hội dậy sóng, bởi Phương Nga và Đỗ Hà vốn có mối quan hệ rất thân thiết suốt nhiều năm qua. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Trước đây, Đỗ Hà từng là người bê tráp trong lễ ăn hỏi của Phương Nga và diễn viên Bình An, cũng là khách mời hiếm hoi có mặt trong buổi tiệc cầu hôn ấm cúng của cặp đôi vào năm 2022. Chính vì vậy, việc Á hậu Phương Nga không xuất hiện trong đám cưới bạn thân khiến nhiều người thắc mắc, thậm chí dấy lên tin đồn rạn nứt tình bạn.

Trước làn sóng bình luận, Phương Nga đã lên tiếng giải thích. Khi một netizen hỏi thẳng: "Ủa chị không đi đám cưới chị Đỗ Hà ạ?", Á hậu nhẹ nhàng phản hồi: "Cầu hôn với ăn hỏi chắc là riêng tư thì bạn không mời. Còn đám cưới ở Hà Nội thì bạn mời gấp quá, chị có lịch từ trước nên không thể tham dự, chung vui từ xa thôi nè". 

Lý do Á hậu Phương Nga không có mặt trong đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà- Ảnh 1.

Phương Nga lên tiếng đáp trả khi bị chất vấn không dự đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà. Phương Nga vô tình lộ chuyện không được Đỗ Hà mời dự đám cưới ở Thanh Hoá và Quảng Trị

Câu trả lời của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý, netizen chia thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng Phương Nga trả lời khéo léo, nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn, cho thấy cô vẫn dành sự tôn trọng cho người em thân thiết. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng lời chia sẻ này như lời giận dỗi, vô tình khiến Đỗ Hà vướng tranh cãi vì không báo lịch cưới trước cho người chị thân thiết. 

Lý do Á hậu Phương Nga không có mặt trong đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà- Ảnh 2.

Phương Nga và Đỗ Hà từng gặp nhau trong nhiều sự kiện

Lý do Á hậu Phương Nga không có mặt trong đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà- Ảnh 3.
Lý do Á hậu Phương Nga không có mặt trong đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà- Ảnh 4.

Hoa hậu Đỗ Hà còn bê tráp và có mặt trong tiệc cầu hôn của Phương Nga - Bình An 

Thực tế, trong đám cưới ở Thanh Hóa - quê nhà cô dâu, dàn khách mời sao Việt chỉ có Á hậu Minh Thư, Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Ngọc Thảo và Hoa hậu Kiều Duy - những mỹ nhân này có nhiệm vụ bê tráp. Ngoài ra, tiệc cưới nhà trai tại Quảng Trị diễn ra trước đó cũng không có sự góp mặt của sao Việt, chủ yếu là người thân hai bên gia đình. Vì thế, việc Phương Nga không được cô dâu mời dự 2 tiệc trước đó cũng là điều dễ hiểu. 

Vào ngày diễn ra đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà tại Hà Nội, Phương Nga đang gặp sự cố chuyến bay bị delay. Cô đã vật lộn cả buổi chiều ở sân bay vì thời gian bay thay đổi liên tục. Đến tầm gần 3 giờ sáng ngày 10/11, Phương Nga mới thông báo đã hạ cánh an toàn tại TP.HCM. 

Lý do Á hậu Phương Nga không có mặt trong đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà- Ảnh 5.

Hoa hậu Đỗ Hà chỉ nhờ vài người bạn thân thiết đến Thanh Hoá để bê tráp còn đám cưới ở Quảng Trị thì không có sao Việt nào

Dù có ý kiến trái chiều, phần đông netizen cho rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng, và một lời chúc từ xa vẫn đủ thể hiện tình cảm. Khán giả tin rằng giữa Hoa hậu Đỗ HàÁ hậu Phương Nga, mối quan hệ thân tình vẫn được giữ trọn, chỉ là vô tình lỡ hẹn trong một ngày trọng đại.

Lý do Á hậu Phương Nga không có mặt trong đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà- Ảnh 6.

Hậu hôn lễ, Hoa hậu Đỗ Hà liên tục dính vào những tranh cãi

 

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

