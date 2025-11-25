Cầu Cần Giờ: Nếu khởi công tháng 1/2026 thì quý I/2028 hoàn thành

“Điểm kích hoạt” Cần Giờ, kiến tạo cực tăng trưởng phía Nam

- Thời gian gần đây, Masterise Group đã tham gia sâu hơn vào lĩnh vực hạ tầng thay vì chỉ phát triển bất động sản. Sự chuyển đổi này đến từ đâu, thưa ông?

- Ông Đỗ Tuấn Anh : Trong xu hướng phát triển đô thị hiện đại, hạ tầng là cấu phần không thể thiếu. Việc mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng không chỉ là bước đi chiến lược dài hạn, mà còn thể hiện tinh thần chuyển đổi từ phát triển đô thị đến đồng kiến tạo không gian phát triển quốc gia.

Chúng tôi tin rằng khi doanh nghiệp tư nhân được trao cơ hội, được khuyến khích bằng những chủ trương đúng đắn, như Nghị quyết 68… Việt Nam sẽ có thêm nhiều công trình hạ tầng quy mô góp lớn đóng góp vào quá trình phát triển nhanh và mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

- Cụ thể các dự án hạ tầng mới nhất mà tập đoàn tham gia là dự án nào?

- Hiện nay, Masterise Group đang đề xuất nghiên cứu một số dự án giao thông trọng điểm tại TPHCM như tuyến Metro số 3 An Hạ - Hiệp Bình Phước, Cầu Phú Mỹ 2 kết nối TPHCM và tỉnh Đồng Nai, nhằm thúc đẩy sự thuận tiện trong việc lưu thông giữa TPHCM và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Phối cảnh dự án cầu Cần Giờ.

Đặc biệt, Masterise Group đang cùng Vingroup xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ kết nối trung tâm TPHCM và siêu đô thị Vinhomes Cần Giờ, thông qua việc Masterise Group đang đề nghị UBND TPHCM để trở thành chủ đầu tư dự án cầu Cần Giờ.

Nếu được chấp thuận, chúng tôi sẽ triển khai khởi công ngay trong tháng 1/2026 và cam kết hoàn thành vào đầu năm 2028.

- Vì sao Masterise lại dành sự quan tâm đặc biệt như vậy với dự án cầu Cần Giờ?

- Chúng tôi xác định đây là một dự án quan trọng, mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển của TPHCM và là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Cần Giờ đang ở thời điểm lịch sử “trăm năm có một” khi TPHCM định hướng mạnh mẽ chiến lược “vươn ra biển”. Trong nhiều thập kỷ, khu vực này bị kìm hãm bởi hạn chế về kết nối. Nếu có cầu Cần Giờ, tình trạng “qua sông lụy phà” sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Đây còn là “điểm kích hoạt” của một chuỗi phát triển quy mô lớn, bởi cây cầu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố từ hơn 2 giờ xuống còn 40-50 phút, đồng thời kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành qua nút giao Rừng Sác, khai mở không gian phát triển kinh tế, xã hội cho cả vùng.

Đặc biệt, dự án này còn tạo cú hích mạnh cho siêu đô thị biển Vinhomes Cần Giờ. Đây được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của TPHCM trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa “Hòn ngọc Viễn Đông” trở lại vị thế trung tâm kinh tế - du lịch hàng đầu khu vực.

Tiến độ 2026-2028 hoàn toàn có cơ sở

- Thực hiện đồng thời nhiều dự án lớn như vậy, liệu Tập đoàn có “quá tải” không, thưa ông?

- Chúng tôi đã tính toán kỹ khả năng triển khai và hoàn toàn tự tin khẳng định có đủ năng lực thực hiện tốt đồng thời dự án cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối.

- Mặc dù đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực, nhưng mục tiêu hoàn thành dự án cầu Cần Giờ vào đầu năm 2028 có quá tự tin không?

- Chúng tôi tin vào khả năng của mình, và niềm tin đó có căn cứ rõ ràng.

Masterise Group đã và đang tham gia vào nhiều dự án hạ tầng lớn. Tại TPHCM, chúng tôi vừa hoàn thành đường Liên Phường - một trong những tuyến giao thông huyết mạch của khu Đông - với chất lượng và tiến độ được thành phố đánh giá cao, minh chứng cho năng lực tổ chức, điều phối và quản trị tiến độ của tập đoàn.

Với kinh nghiệm đã tích luỹ gần 20 năm, năng lực tài chính vững vàng, mô hình quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đội ngũ chuyên gia, mạng lưới đối tác ngày càng mở rộng, chúng tôi hoàn toàn tự tin đáp ứng tiến độ dự án cầu Cần Giờ như cam kết.

- Xin cảm ơn ông!