Lý do Noo Phước Thịnh ít show

Gần đây, khán giả bắt đầu thắc mắc vì sao ít thấy Noo Phước Thịnh xuất hiện. Không còn những buổi biểu diễn dày đặc hay xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, mạng xã hội, nam ca sĩ khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu Noo đang nghỉ ngơi hay đang ấp ủ cho điều gì mới? Câu trả lời được chính anh hé lộ trong dòng trạng thái mới nhất trên trang cá nhân.

Bài đăng của Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh viết rằng anh đã không còn đăng lịch biểu diễn công khai như trước. Phần vì tính chất các show hiện tại đa số là sự kiện nội bộ, riêng tư, fan khó có cơ hội tham dự. “Mỗi lần vậy nhìn các bạn chỉ được đứng chờ bên ngoài rồi gặp nhau chớp nhoáng, nhói lòng lắm”, nam ca sĩ chia sẻ. Bên cạnh đó, anh và công ty cũng chủ động chọn lọc kỹ lưỡng các show để đảm bảo chất lượng cao nhất cho mỗi phần trình diễn, thay vì xuất hiện tràn lan.

Noo Phước Thịnh không còn đăng lịch biểu diễn công khai như trước

Nam ca sĩ thừa nhận việc ít xuất hiện trên gameshow hay các chương trình truyền hình thực tế cũng là chủ ý của anh. “Phần lớn hình ảnh mình may mắn được giữ nóng bởi sự yêu thương của mọi người, mỗi lần trình diễn về là được đưa lên xu hướng để đông đảo khán giả theo dõi”, Noo viết. Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng mạng xã hội bây giờ không còn tiếp cận khán giả như trước, nên bản thân cần học hỏi thêm cách kết nối với người hâm mộ.

Noo Phước Thịnh không hề “ít show”

Thực tế, Noo Phước Thịnh không hề “ít show”. Trong bài đăng mới cập nhật, Noo Phước Thịnh đính kèm hơn 10 tấm poster sự kiện bản thân sẽ tham gia chỉ trong 1 tháng. Noo Phước Thịnh vẫn được sẵn đón như thế. Anh chỉ không công khai lịch diễn, bởi phần lớn đều là show riêng hoặc sự kiện hợp tác cùng các thương hiệu lớn. Trong thế hệ ca sĩ 8x - đầu 9x, Noo vẫn là cái tên được săn đón bậc nhất. Gần 20 năm hoạt động, Noo Phước Thịnh vẫn giữ nguyên sức hút, khẳng định đẳng cấp qua phong độ ổn định, âm nhạc chỉn chu và hình ảnh sạch, điều không phải ai cũng duy trì được giữa làng giải trí đầy biến động.

Noo Phước Thịnh chưa bao giờ đánh mất vị thế

Từ “hoàng tử ballad” với những bản hit như Cause I Love You, Như Phút Ban Đầu, đến “thái tử Vpop” được chính fanpage Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ưu ái gọi tên, Noo Phước Thịnh chưa bao giờ đánh mất vị thế. Noo Phước Thịnh chọn cách làm nghề bền bỉ, nghiêm túc, nói ít - làm nhiều, để mỗi lần xuất hiện đều đủ khiến khán giả nhớ và trân trọng. Với Noo Phước Thịnh, “ít xuất hiện” không phải là “mất nhiệt”, đó là cách anh bảo toàn giá trị của một ngôi sao thật sự, người vẫn khiến khán giả chờ đợi chỉ bằng một lần cất giọng trên sân khấu.