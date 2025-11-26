Mai Phương Thúy lên tiếng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

26-11-2025 - 13:38 PM | Lifestyle

Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết cô vừa bị khóa tài khoản TikTok chính chủ sau khi bị báo cáo mạo danh.

Mai Phương Thúy luôn là cái tên giữ được sức nóng đặc biệt trong showbiz Việt dù không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc. Sự quan tâm của công chúng gần đây không chỉ đổ dồn vào những thương vụ đầu tư chứng khoán, bất động sản tiền tỷ của cô mà còn bị thu hút bởi những ồn ào không đáng có trên mạng xã hội. 

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã lên tiếng về một vấn đề cô đang gặp phải. Cụ thể, trong bài đăng mới nhất trên Facebook, tài khoản TikTok chính chủ của Mai Phương Thúy đã bị cấm sau khi bị báo cáo mạo danh. 

Sau đó, Mai Phương Thúy cũng chính thức cho thông báo rằng tài khoản TikTok đã bị cấm. 

Hiện tại, MXH đang có nhiều tài khoản mạo danh Mai Phương Thúy với lượng followers không hề nhỏ và thu hút hàng triệu lượt xem dưới kênh TikTok mang tên cô. Một tài khoản với hơn 139k followers mạo danh Mai Phương Thúy đã lợi dụng hình ảnh của cô để câu kéo tương tác, lan truyền tin đồn thất thiệt. Trong khi đó, chính chủ sử dụng mạng xã hội rất hạn chế, tài khoản TikTok chính thức của cô chỉ có chưa đầy 50 nghìn người theo dõi và hiếm khi cập nhật nội dung mới, trái ngược hoàn toàn với sự sôi động của các kênh giả mạo.

Vào tháng 12/2023, chính những tài khoản "fake" này đã tung tin đồn Mai Phương Thúy bí mật sinh con, thậm chí đăng tải các clip cắt ghép cô đang chăm sóc em bé. Sự việc đi xa đến mức Mai Phương Thúy phải nhiều lần lên tiếng đính chính

Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết đã từng đề nghị được xin chứng nhận tài khoản chính chủ nhưng vẫn chưa được. Cho đến hiện tại, khi tài khoản TikTok đã bị cấm thì việc nàng hậu này có sử dụng MXH video ngắn này nữa không là điều chưa được xác định.  

Hiện tại, bỏ qua những thị phi từ thế giới ảo, Mai Phương Thúy đang tận hưởng cuộc sống của một "phú bà" đích thực. Cô tập trung cho công việc kinh doanh và đầu tư tài chính. Những thông tin về việc nàng hậu chi hàng chục tỷ đồng để mua cổ phiếu hay những khoản lợi nhuận khổng lồ sau một đêm vẫn luôn là đề tài khiến công chúng ngưỡng mộ, chứng minh sức hút của Mai Phương Thúy không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở tư duy sắc bén trên thương trường.

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

