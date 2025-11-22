Mailisa chi hàng chục tỷ đồng để làm việc này

Ngày 21/11, thông tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố vụ án “Buôn lậu” liên quan Công ty MK Skincare cùng nhiều đơn vị, trong đó có Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, đã lập tức khiến loạt sự kiện của thương hiệu này được chú ý trở lại. Bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh - hai nhân vật đứng sau Mailisa bị khởi tố và tạm giam cùng 6 bị can khác. Dưới những bình luận bàn tán, không ít người nhắc đến loạt đại nhạc hội “đổ tiền không tiếc tay” từng được Mailisa tổ chức.

Mailisa không ngại chi tiền khủng làm đại nhạc hội miễn phí

Trong nhiều năm, Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa của vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh liên tục đầu tư mạnh tay vào những đại nhạc hội hoành tráng. Điển hình như khi ra mắt chi nhánh tại Bảo Lộc hồi tháng 5, Mailisa dựng sân khấu tại Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao, phát vé miễn phí nhưng đầu tư như một concert chuyên nghiệp.

Sự kiện quy tụ Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Pháp Kiều, Dương Domic và MC Ngọc Diễm. Toàn bộ tiết mục sau đó được đăng tải lên hệ thống nền tảng của Mailisa để tiếp tục duy trì hiệu ứng lan truyền. Việc sử dụng hình ảnh các nghệ sĩ cộng với sự xuất hiện dày đặc của vợ chồng Phan Thị Mai trên sân khấu, càng khiến hình ảnh thẩm mỹ viện lan toả.

Line-up toàn sao hạng A

Hay khi khai trương thẩm mỹ viện tại Đà Nẵng, Mailisa cũng tổ chức một đêm nhạc với lineup đình đám không kém: Trúc Nhân, Isaac, Đức Phúc, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER cùng loạt hoa - á hậu. Những đêm nhạc trước đó ở Nguyễn Huệ hay Cần Thơ cũng theo mô típ tương tự: miễn phí vé vào cửa, dàn sao hạng A, hàng nghìn khán giả và độ đầu tư chưa từng giảm nhiệt qua các năm.

Một “đặc sản” đi kèm là roadshow siêu xe của Hoàng Kim Khánh, nơi những chiếc hypercar trị giá hàng trăm tỷ đồng được đem ra diễu hành trước giờ diễn. Chỉ riêng việc vận chuyển, bảo dưỡng, sắp xếp phương tiện cũng là con số không nhỏ, chưa kể công tác an ninh và nhân lực phải thuê theo từng show.

Mailisa thường tổ chức road show để khoe dàn siêu xe

Tất cả những hoạt động này, theo giới tổ chức sự kiện, hoàn toàn có thể tiêu tốn đến hàng chục tỷ đồng cho mỗi show - từ chi phí sân khấu, âm thanh ánh sáng, truyền thông cho đến cát-xê các nghệ sĩ hạng A.

Riêng phần sân khấu LED kích thước lớn, hệ thống âm thanh ánh sáng công nghệ cao, hiệu ứng flycam, nhân sự sản xuất và hàng loạt yếu tố kỹ thuật đã có thể “ngốn” số tiền khổng lồ. Phần cát-xê nghệ sĩ càng khiến chi phí đội lên mạnh. Với danh sách khách mời trải dài những cái tên hạng A như Noo Phước Thịnh, Isaac, Đức Phúc, Hòa Minzy, Trúc Nhân,... mỗi nghệ sĩ đều có mức cát-xê dao động từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi show tùy quy mô.

Sân khấu các đại nhạc hội rất hoành tráng, phô trương

Vợ chồng Mailisa cũng thường xuất hiện trên sân khấu để quảng bá thương hiệu

Ngoài các đại nhạc hội tiêu tốn hàng chục tỷ đồng, Mailisa còn quảng cáo thương hiệu bằng loạt video nhạc chế viral trên mạng xã hội. Từ hiện tượng “Sếp em Mailisa” năm 2023 cho đến hàng loạt ca khúc chế trên nền Jingle Bells, Bang Bang Bang hay We Will Rock You, tất cả đều được viết lại lời quảng cáo theo phong cách cực sến. Chính sự gượng gạo, khoa trương đến mức khó tin lại khiến các video lan truyền mạnh mẽ. Càng bị chê, hiệu ứng lan tỏa càng lớn. Độ viral này vô tình trở thành lợi thế marketing miễn phí mà Mailisa tận dụng triệt để.