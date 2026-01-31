Mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự, tung “chiết khấu khủng” để chiếm đoạt tiền

Các đối tượng đưa ra mức chiết khấu với ưu đãi rất cao, đánh vào tâm lý của các nạn nhân

Ngày 30/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an xã Quốc Việt vừa tiếp nhận phản ánh của người dân trên địa bàn về việc có các đối tượng mạo danh cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự để chiếm đoạt tài sản của các cửa hàng, nhà thầu kinh doanh vật tư, trang thiết bị.

Theo phản ánh của người dân, các đối tượng tự xưng là cán bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Ban Chỉ huy Quân sự khu vực, chủ động liên hệ các cửa hàng, nhà thầu để đặt mua trang thiết bị, vật tư (như giường tầng, vật tư doanh trại…).

Sau đó, đối tượng yêu cầu cửa hàng gửi báo giá và đưa ra mức chiết khấu rất cao, hấp dẫn: Đặt cọc 30% giá trị đơn hàng (khoảng 57.600.000 đồng) sẽ được hưởng chiết khấu 5% (9.600.000 đồng). Đặt cọc 50% giá trị đơn hàng (khoảng 96.000.000 đồng) sẽ được hưởng chiết khấu 10% (19.200.000 đồng).

Các đối tượng tạo báo giá giả để lừa đảo

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn làm giả Phiếu ủy nhiệm chi với đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, họ tên, cấp bậc, chức vụ, chữ ký lãnh đạo và dấu đỏ như thật, khiến nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền đặt cọc. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Trước diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp của các thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt là hành vi mạo danh cơ quan quân sự, cơ quan Nhà nước, Công an xã đề nghị Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình, Công an xã Quốc Việt khuyến cáo Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa sau:

1. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP dưới mọi hình thức. Không có cơ quan, tổ chức nào yêu cầu người dân cung cấp mã OTP qua điện thoại hoặc tin nhắn.

2. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ hoặc người quen qua mạng khi chưa xác minh rõ ràng. Cần cảnh giác với các yêu cầu chuyển tiền gấp, hứa hẹn chiết khấu cao, lợi nhuận bất thường.

3. Luôn xác minh thông tin trước khi giao dịch, chuyển tiền. Nếu nhận được yêu cầu qua mạng xã hội, hãy gọi điện trực tiếp để kiểm chứng.

4. Không bấm vào các đường link lạ, website không rõ nguồn gốc, tránh bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại, tài khoản ngân hàng.

5. Không tham gia các hình thức đầu tư, kinh doanh online, ứng dụng kiếm tiền không rõ nguồn gốc, cam kết lợi nhuận cao bất thường.

6. Thường xuyên cập nhật kiến thức phòng, chống lừa đảo, đồng thời nhắc nhở người thân, đặc biệt là người cao tuổi, nâng cao cảnh giác.

Lực lượng Công an đề nghị bà con Nhân dân, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo hoặc đã, đang có nguy cơ bị lừa đảo, không tự ý xử lý, không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng, mà lập tức liên hệ Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận thông tin, hướng dẫn kịp thời và hỗ trợ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.