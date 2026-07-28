Máy bay phát nổ sau 17 giây tiếp đất bằng bụng, 179 người thiệt mạng trong thảm kịch hàng không lớn nhất lịch sử nước này

Ngày 29/12/2024, một máy bay chở khách của hãng Jeju Air gặp tai nạn nghiêm trọng tại sân bay quốc tế Muan, tỉnh Jeonnam (Hàn Quốc). Đây là vụ tai nạn có số người thiệt mạng lớn nhất trong lịch sử hàng không dân dụng Hàn Quốc tính đến thời điểm đó.

Chiếc Boeing 737-800 thực hiện chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) về Muan với 181 người trên khoang, gồm hành khách và thành viên phi hành đoàn. Trong quá trình hạ cánh, máy bay gặp sự cố liên quan đến hệ thống càng đáp, buộc phải tiếp đất bằng phần bụng.

Sau khi tiếp xúc với đường băng, máy bay không thể giảm tốc theo kế hoạch. Chiếc máy bay trượt dài khoảng vài trăm mét trước khi va vào bức tường chắn ở cuối đường băng. Khoảng 17 giây sau khi tiếp đất, máy bay phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Lực lượng cứu hộ được triển khai ngay sau đó. Tuy nhiên, vụ tai nạn khiến 179 người thiệt mạng, trong đó chỉ có 2 thành viên phi hành đoàn được cứu sống.

Vụ việc tại Muan được đánh giá là tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất của Hàn Quốc kể từ sau thảm họa Korean Air tại Guam năm 1997

Theo các chuyên gia hàng không, quá trình cất cánh và hạ cánh luôn được xem là hai giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trong một chuyến bay. Đây cũng là thời điểm phi công phải thực hiện nhiều thao tác quan trọng trong điều kiện máy bay ở gần mặt đất, khiến khả năng xử lý sự cố bị hạn chế hơn.

Trong lịch sử hàng không Hàn Quốc, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng từng xảy ra trong giai đoạn này. Năm 1997, một máy bay của Korean Air gặp nạn khi đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Guam. Do gặp vấn đề trong quá trình tiếp cận đường băng, máy bay đã đâm vào khu vực đồi núi gần sân bay, khiến 228 người thiệt mạng.

Trước đó, năm 1993, một máy bay của Asiana Airlines gặp tai nạn khi đang tiếp cận sân bay Mokpo. Máy bay lao vào sườn núi tại Haenam, tỉnh Jeonnam, khiến 66 người tử vong và 44 người bị thương.

Ngoài các vụ tai nạn gây thương vong lớn, ngành hàng không Hàn Quốc cũng từng ghi nhận nhiều sự cố liên quan đến kỹ thuật nhưng không gây thiệt hại về người.

Năm 2013, một máy bay của Asiana Airlines gặp tai nạn khi hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco (Mỹ), khiến 3 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương. Năm 2015, một máy bay khác của hãng này trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay Hiroshima (Nhật Bản), làm 20 hành khách bị thương.

Trên thế giới, nhiều thảm họa hàng không lớn cũng từng xảy ra trong quá trình cất và hạ cánh. Trong đó, vụ va chạm giữa hai máy bay Boeing 747 của hãng Pan Am và KLM tại sân bay Tenerife (Tây Ban Nha) năm 1977 được xem là tai nạn hàng không có số người thiệt mạng lớn nhất lịch sử, với 582 nạn nhân.

Sau vụ tai nạn tại Muan, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân, tập trung vào các yếu tố như tình trạng kỹ thuật của máy bay, hoạt động vận hành, điều kiện đường băng và quy trình ứng phó khẩn cấp.

Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu về việc duy trì các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt trong ngành hàng không, đặc biệt ở giai đoạn hạ cánh thời điểm được đánh giá có mức độ rủi ro cao nhất trong mỗi chuyến bay.

Nguồn: yna