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NÓNG: Động đất mạnh 7,1 độ rung chuyển Nhật Bản, ban bố cảnh báo sóng thần

| | Tài chính quốc tế

Một trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại khu vực Kyushu (Nhật Bản) chiều ngày 28/7.

Một trận động đất mạnh xảy ra tại khu vực Kyushu, Nhật Bản vào lúc 16h27 ngày 28/7 (giờ địa phương). Theo ước tính ban đầu, trận động đất có độ lớn 7,1, độ sâu khoảng 10 km, thuộc dạng động đất nông.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất là tỉnh Kumamoto, với cường độ địa chấn đạt mức 7 theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản. Ngay sau đó, cơ quan này đã phát cảnh báo sóng thần, kêu gọi người dân nhanh chóng rời xa vùng ven biển cũng như các khu vực dọc biển Ariake và biển Yatsushiro.

Clip thời điểm xảy ra trận động đất (Nguồn: X)

Theo cảnh báo, trận động đất có thể gây ra sóng thần cao khoảng 1m. Tuy nhiên, chiều cao thực tế của sóng thần có thể lớn gấp đôi so với dự báo. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh ngay cả những đợt sóng thần chỉ cao vài chục centimet cũng có lực cuốn rất mạnh, đủ để kéo người xuống biển, vì vậy người dân tuyệt đối không đến gần bờ biển hoặc bờ sông.

Theo số liệu quan trắc của Đài Khí tượng địa phương Kumamoto, hai địa phương ghi nhận cường độ địa chấn cấp 7 là thành phố Uki và thị trấn Hikawa thuộc tỉnh Kumamoto. Trong khi đó, thị trấn Kikuyo, nơi đặt nhà máy của TSMC tại Nhật Bản, ghi nhận rung lắc ở mức 5+.

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Theo Phạm Trang

Sức khỏe cộng đồng

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