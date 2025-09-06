Máy rửa bát: Có thật sự ngốn điện, nước hơn rửa tay?

Trong bối cảnh nhu cầu tự động hóa việc nhà ngày càng cao, máy rửa bát đang dần xuất hiện trong nhiều gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, không ít người vẫn cho rằng thiết bị này “ngốn” điện, nước và tốn kém hơn so với việc rửa bát bằng tay. Thực tế có đúng như vậy?

1. Điện năng tiêu thụ của máy rửa bát

Một chu trình rửa bát tiêu chuẩn của máy rửa bát thường kéo dài từ 90 đến 150 phút, bao gồm nhiều giai đoạn: tráng sơ, rửa bằng nước nóng, xả và sấy khô.

Công suất trung bình: 1.200–2.000W.

Điện tiêu thụ mỗi lần rửa: Khoảng 1–1,5 kWh, tương đương 3.000–5.000 đồng.

Tần suất sử dụng: Nếu một gia đình 4 người dùng máy rửa bát 1 lần/ngày, chi phí điện dao động 100.000–150.000 đồng/tháng.

Như vậy, điện năng tiêu thụ không quá lớn, tương đương hoặc thấp hơn nhiều so với chi phí sử dụng điều hòa hoặc tủ lạnh.

2. Lượng nước tiêu thụ: Máy rửa bát hay rửa tay tiết kiệm hơn?

Máy rửa bát: Trung bình sử dụng 9–12 lít nước cho một lần rửa đầy. Một số dòng máy hiện đại có chế độ Eco chỉ tiêu thụ 6–8 lít.

Rửa tay: Thông thường, một người rửa bát bằng tay có thể tiêu tốn 20–30 lít nước cho cùng lượng bát đĩa, đặc biệt khi xả dưới vòi chảy liên tục.

Theo nhiều khảo sát tại châu Âu, máy rửa bát tiết kiệm nước hơn tới 2–3 lần so với rửa tay, nếu sử dụng đúng cách và rửa khi đã đầy tải.

3. Yếu tố tiết kiệm thời gian và công sức

Ngoài điện và nước, máy rửa bát còn mang lại lợi ích về thời gian và sức lao động. Trung bình một lần rửa đầy bằng tay mất khoảng 20–30 phút, trong khi dùng máy chỉ cần 5 phút sắp xếp bát đĩa. Phần thời gian tiết kiệm có thể dành cho công việc khác, nhất là với các gia đình bận rộn.

4. Khi nào máy rửa bát tốn điện hơn?

Mặc dù tiết kiệm nước, máy rửa bát vẫn có những yếu tố khiến hóa đơn điện tăng cao nếu dùng không hợp lý:

Rửa nhiều lần trong ngày với ít bát đĩa, không tận dụng hết dung tích.

Sử dụng chế độ sấy nóng liên tục, vốn chiếm đến 30–40% điện năng mỗi chu trình.

Máy đời cũ, không có chế độ tiết kiệm điện (Eco).

5. Giải pháp sử dụng tiết kiệm điện – nước

Chỉ chạy máy khi đầy tải.

Ưu tiên chế độ Eco hoặc rửa tiết kiệm để giảm 20–30% điện và nước.

Tắt chế độ sấy nóng, mở cửa máy sau khi rửa để hong khô tự nhiên.

Bảo trì, vệ sinh định kỳ giúp máy hoạt động hiệu quả, tránh tiêu hao điện ngoài ý muốn.

Thực tế, máy rửa bát không hề “ngốn” điện, nước hơn rửa tay, nếu được sử dụng đúng cách. Ngược lại, thiết bị này còn tiết kiệm nước đáng kể và giảm công sức cho gia đình. Về lâu dài, chi phí điện bổ sung hàng tháng thường thấp hơn giá trị tiện ích và thời gian mà máy mang lại.