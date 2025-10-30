Mazda CX-5 đời mới lần đầu xuất hiện, chờ ngày về Việt Nam

Mẫu xe trưng bày tại sự kiện thuộc phiên bản tiêu chuẩn dành cho thị trường châu Âu, sở hữu màu sơn ngoại thất Soul Red Crystal - sắc đỏ biểu tượng của Mazda.

Về thiết kế, Mazda CX-5 mới vẫn áp dụng ngôn ngữ Kodo quen thuộc nhưng theo phong cách thể thao và hiện đại hơn, đồng thời vẫn giữ nét thanh lịch đặc trưng của Mazda .

Phần đầu xe thấp hơn, bề ngang rộng hơn tạo dáng vững chãi. Xe có cụm đèn pha mới xếp chồng, kết hợp với hai dải LED hình chữ L thanh mảnh.

Lưới tản nhiệt tối giản hơn, có viền màu đen bên dưới tạo sự liền mạch với hệ thống đèn. Cản trước cũng được thiết kế thể thao hơn với hốc gió mở rộng.

Đuôi xe lấy cảm hứng từ CX-80, nổi bật với cụm đèn hậu dạng thanh ngang mỏng. Cửa cốp được thiết kế lại, thay logo cũ bằng dòng chữ “MAZDA” hiện đại. Ngoài ra, CX-5 mới còn có hệ thống ống xả kép.

Khác với thế hệ trước, Mazda CX-5 mới có đường gân hai bên thân xe rõ nét, được kéo thẳng từ phần đầu tới đuôi. Hãng xe Nhật Bản còn trang bị ốp hông và hốc bánh xe màu đen tăng thêm tính thể thao.

Về kích thước, CX-5 mới tăng nhẹ so với thế hệ hiện tại, đạt 4.690 mm dài, 1.860 mm rộng và 1.695 mm cao. Trong khi đó, chiều dài cơ sở kéo dài thêm 115 mm, đạt 2.815 mm.

Nhờ đó, không gian ngồi ở hàng thứ hai đã trở nên thoải mái hơn đáng kể. Bên cạnh khoảng để chân rộng hơn, cửa sau mở rộng và sàn xe hạ thấp giúp việc ra vào, đưa đồ lên xe trở nên thuận tiện hơn.

Khoang hành lý của Mazda CX-5 mới cũng rộng hơn, tăng từ 442 lít lên thành 583 lít. Không gian chứa đồ có thể mở rộng lên tối đa 2.019 lít khi gập hàng ghế sau.

Ở bên trong, khoang lái được thiết kế theo hướng tối giản và đậm chất kỹ thuật số, lấy cảm hứng từ các mẫu SUV cao cấp của hãng.

Cụm điều khiển xoay truyền thống đã được loại bỏ, nhường chỗ cho màn hình trung tâm kích thước 12,9 hoặc 15,6 inch, chạy hệ điều hành Google tích hợp sẵn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch.

Về vận hành, Mazda CX-5 phiên bản dành cho thị trường châu Âu được trang bị động cơ mild-hybrid e-Skyactiv G 2.5L của Mazda. Động cơ này kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn.

Mặc dù thông số chi tiết chưa được tiết lộ, nhưng hãng cho biết cấu hình động cơ này tập trung vào sự mượt mà, hiệu quả và cảm giác lái đặc trưng của Mazda. Ngoài ra, CX-5 mới còn có tùy chọn động cơ Skyactiv G 2.5L, trong khi bản hybrid HEV sẽ được bổ sung sau.

Dù sử dụng nền tảng phát triển từ mẫu xe tiền nhiệm, hệ thống treo trước MacPherson và sau đa liên kết được tinh chỉnh giúp cân bằng giữa độ êm ái và khả năng xử lý chính xác.

Mazda hứa hẹn CX-5 mới sẽ có một bộ tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến, bao gồm một số tùy chọn mới như một phần của hệ thống ADAS mới nhất của hãng.

Theo kế hoạch, dây chuyền sản xuất Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ khởi động trong thời gian tới, mở bán ở các thị trường quốc tế trong năm 2026. Riêng thị trường châu Âu sẽ đón xe sớm hơn, dự kiến vào cuối năm nay.

Tại Việt Nam, dòng Mazda CX-5 được lắp ráp trong nước và phân phối bởi Thaco Auto. Theo tiền lệ của phiên bản thế hệ trước, mẫu CX-5 đời mới dự kiến được đưa về nước chậm hơn một năm so với các thị trường khác, có thể rơi vào khoảng 2027.