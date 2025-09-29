MB PriLand - Điểm tựa tài chính dành riêng cho nhà đầu tư BĐS

Thị trường bất động sản (BĐS) đang có dấu hiệu "tăng nhiệt"

Theo báo cáo định kỳ quý II/2025 của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét. Tổng lượng giao dịch bất động sản trong quý đạt 157.021 giao dịch, tăng 116,6% so với quý trước. Đáng chú ý, FDI vào bất động sản 6 tháng đầu năm đạt 5,17 tỷ USD, tăng gấp đôi cùng kỳ 2024 và chiếm 24% tổng vốn FDI đăng ký – cho thấy niềm tin mạnh mẽ từ khối ngoại vào triển vọng dài hạn của thị trường.

Đặc biệt, tính đến 31/5/2025, dư nợ tín dụng BĐS đạt 1,64 triệu tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ năm 2023. Có thể thấy rằng, dòng vốn từ ngân hàng vào BĐS đang được nới lỏng hơn và có dấu hiệu phục hồi niềm tin từ cả ngân hàng lẫn doanh nghiệp.

Với những tín hiệu kể trên, đây là thời điểm được đánh giá là nhiều cơ hội cho những nhà đầu tư biết nắm bắt thời cơ và có tầm nhìn chiến lược.

Chị Ngọc Diệp (Hà Nội, 39 tuổi) - người đang có ý định đầu tư vào BĐS cho biết: "Với riêng mình, mình nhận thấy khá nhiều mảng màu tươi sáng trong bức tranh thị trường hiện tại, nhất là khi các tỉnh được sáp nhập và bộ máy quản lý được tinh gọn sẽ giúp mở rộng quỹ đất, cải thiện hạ tầng và rút gọn các thủ tục hành chính. Hiện tại, để đón đầu các cơ hội sắp tới, mình đang tìm kiếm những giải pháp tài chính linh hoạt, uy tín từ ngân hàng, nếu được thiết kế riêng cho BĐS lại càng tốt".

Thời cơ vàng cho Nhà đầu tư cùng MB PriLand - Giải pháp tài chính chuyên biệt đáp ứng mọi nhu cầu về vốn dành cho BĐS

So với các ngân hàng quốc doanh đang tập trung hỗ trợ phân khúc nhà ở xã hội và dự án có liên kết với chính quyền địa phương, MB cho thấy sự thay đổi rõ rệt khi ra mắt sản phẩm nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng nhóm khách hàng. MB PriLand mở rộng phạm vi phục vụ đa dạng hơn – từ phân khúc phổ thông cho đến phân khúc cao cấp – với thiết kế sản phẩm đáp ứng được hầu hết mọi nhu cầu.

Đầu quý 3/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã chính thức ra mắt MB PriLand – giải pháp tài chính bất động sản chuyên biệt dành khách hàng cá nhân thuộc phân khúc Priority, Private với nhiều chính sách linh hoạt và ưu đãi vượt trội. Với MB PriLand, khách hàng không chỉ được hỗ trợ tài chính để sở hữu những bất động sản mơ ước mà còn được tiếp cận những chính sách ưu đãi vượt trội, được "đo ni đóng giày" để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

Theo đó, MB PriLand cấp vốn đầu tư BĐS cho các khách hàng cá nhân với hạn mức tối đa lên đến 200 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ tạo điều kiện để khách hàng chủ động hiện thực hóa các kế hoạch tài chính liên quan đến BĐS, đặc biệt là những mục tiêu đầu tư bền vững, tạo ra giá trị dài hạn. Chính nguồn vốn linh hoạt và quy mô lớn đã giúp MB PriLand trở thành một giải pháp tài chính chiến lược, hỗ trợ khách hàng an tâm thực hiện các quyết định đầu tư dài hạn trong bối cảnh thị trường sôi động trở lại.

Chính sách nổi bật & thủ tục hồ sơ ngắn gọn, đơn giản

Gói sản phẩm MB PriLand thấu hiểu được những nỗi lo của khách hàng, mang đến chính sách khác biệt: Ân hạn gốc đến hết thời gian vay; Miễn phí trả nợ trước hạn; Nguồn trả nợ gốc lãi, linh hoạt. Nhờ đó, khách hàng không chỉ giảm thiểu được áp lực tài chính ngắn hạn mà còn có điều kiện để hoạch định kế hoạch tài chính trung – dài hạn hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, quy trình vay vốn MB PriLand còn được thiết kế ngắn gọn chỉ với 5 bước. Khách hàng sẽ được phục vụ bởi đội ngũ Giám đốc/Chuyên viên quan hệ khách hàng thông qua quy trình vận hành chuyên biệt, hotline riêng, hệ thống thẩm định nội bộ tinh gọn với độ bảo mật cao. Toàn bộ trải nghiệm đều được đảm bảo liền mạch, kín đáo và hiệu quả, đáp ứng được kỳ vọng của tệp khách hàng tinh hoa.

Với loạt chính sách linh hoạt cùng ưu đãi vượt trội, MB PriLand đã một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng của MB. Đồng thời, gói giải pháp này còn trở thành điểm tựa vững chắc giúp khách hàng tự tin đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt.

Theo cập nhật tại Hội nghị nhà đầu tư 2025, MB ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng và huy động vốn trên 12%, tăng trưởng doanh thu trên 25%. Với tổng tài sản gần 1,3 triệu tỷ đồng, MB tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm Big 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam, đồng thời dẫn đầu khối ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh về hiệu quả sinh lời nửa đầu năm 2025.

Để biết thêm thông tin chi tiết về giải pháp tài chính MB PriLand, khách hàng có thể liên hệ Hotline 1900545426 hoặc tìm hiểu tại đây.