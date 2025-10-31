MC Khánh Vy tiếp tục được giao nhiệm vụ quan trọng

Hôm qua (30/10), tại Đài Truyền hình Việt Nam, Chương trình truyền hình thực tế Sinh viên thế hệ mới mùa 3 chính thức được công bố, đánh dấu sự trở lại của sân chơi dành cho sinh viên Việt Nam với tinh thần dấn thân, sáng tạo và làm thật.

Làm nên sức hấp dẫn của “Sinh viên thế hệ mới” mùa giải năm nay có sự trở lại của Double2T, bộ đôi MC Khánh Vy-Quang Bảo, cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong dàn “Tân binh toàn năng”, tạo nên một không gian truyền cảm hứng mạnh mẽ, kết nối giữa học thuật, sáng tạo và năng lượng tuổi trẻ.

Bộ đôi MC Khánh Vy-Quang Bảo sẽ dẫn dắt chương trình năm nay

Với format đổi mới toàn diện, kịch tính hơn, hấp dẫn hơn và tràn đầy tinh thần, bản lĩnh của thế hệ trẻ, “Sinh viên thế hệ mới” 2025 hướng tới hai mục tiêu chính: vừa tăng cường trải nghiệm học thuật, kỹ năng và tinh thần đồng đội cho sinh viên, vừa tạo ra một sân chơi truyền hình hấp dẫn, kết nối khán giả trẻ với tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ Gen Z.

Nhà báo Phan Long, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: Ở mùa giải 2025, ê-kíp thực hiện một cuộc tái thiết format triệt để, lấy trọng tâm là tính thực tiễn, sự kịch tính và phát triển toàn diện gắn liền với trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên.

Các vòng thi được thiết kế lại để thử thách không chỉ kiến thức mà còn cả khả năng tổ chức, triển khai dự án và bản lĩnh dấn thân của sinh viên trong những tình huống thực tế, bao gồm: Đấu trường bản sắc, Đấu trường thể thao và tài năng, Đấu trường thực tế, Đấu trường bản lĩnh và Đấu trường Chung kết toàn quốc.

Hai tiêu chí kịch tính và giải trí được thể hiện qua các vòng thi đối kháng, tranh biện, kêu gọi đầu tư và thử thách đồng đội. Các đội thi được khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày dự án thay vì chỉ thuyết trình đơn thuần như trước. Bên cạnh đó, sự kết hợp các phóng sự, hậu trường và tương tác giám khảo giúp khán giả hiểu sâu hơn về từng đội thi, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn cũng như màu sắc cảm xúc cho chương trình.

Các giám khảo đánh giá cao tài năng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của các đội thi năm nay

Điểm nổi bật nhất của “Sinh viên thế hệ mới” 2025 là hành trình từ “tôi” đến “chúng ta”, nơi sức trẻ và lý tưởng được hiện thực hóa bằng hành động và tạo ra tác động xã hội tích cực. Mùa 3 vẫn tôn vinh tinh thần đồng đội, song đồng thời mở rộng không gian để từng thí sinh thể hiện năng lực cá nhân, qua đó bộc lộ rõ sự trưởng thành sau mỗi vòng thi.

Điều này được thể hiện qua tính đột phá của Vòng 3 “Đấu trường thực tế”, khi các đội thi phải sử dụng năng lực và điểm tích lũy để huy động nguồn lực, triển khai dự án cộng đồng trong vòng 48 giờ. Các “túi mù” (plot twist) cũng được đưa vào, thử thách khả năng ứng biến linh hoạt của sinh viên, đồng thời tạo ra những khoảnh khắc đầy kịch tính, hấp dẫn cho khán giả.

Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở danh hiệu, các cá nhân nổi bật sẽ có cơ hội nhận việc làm từ Hội đồng khách mời hoặc nhà tài trợ ngay sau chung kết, từ đó thúc đẩy động lực cạnh tranh và mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các thí sinh.

Ban giám khảo của chương trình gồm các thành viên: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; bà Trần Hoài Phương, Giám đốc Đầu tư Wavemaker Partners; Giám đốc thương hiệu Nguyễn Lê Vũ Linh; Giám đốc nhãn hàng Mai Ngọc Nhân.

Qua những vòng thi đã được ghi hình, các giám khảo đánh giá cao tài năng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của các đội thi. Nhiều dự án được đánh giá có tính ứng dụng thực tế và tiềm năng phát triển xã hội.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách cho rằng: Đây là một trong những sân chơi hiếm hoi mà các đội thi, các trường đại học với những bản sắc riêng của mình được sáng tạo, được tương tác với nhau, gợi mở và từ đó đào tạo lẫn nhau để ngày càng nâng cao chất lượng của các phần thi; cũng là một ví dụ cho thấy sự chuyển biến trong hệ thống giáo dục của các trường đại học ngày càng gần gũi hơn với nhu cầu của xã hội, để phụng sự, để đáp ứng những nhu cầu của quá trình phát triển chung của đất nước.

Giám đốc thương hiệu Nguyễn Lê Vũ Linh chia sẻ, anh vô cùng bất ngờ trước khả năng biến những dự án trên giấy thành hiện thực của các bạn sinh viên. Chỉ trong thời gian rất ngắn, họ có thể thuyết phục nhà tài trợ lắng nghe và đồng ý hỗ trợ, chưa kể còn tổ chức các workshop, lan tỏa dự án tới cộng đồng… Những kỹ năng này sẽ trở thành hành trang quý giá giúp các bạn áp dụng hiệu quả trong công việc và cuộc sống sau này.

“Sinh viên thế hệ mới” năm nay quy tụ 8 đội thi đến từ 8 trường đại học tiêu biểu ở hai miền nam-bắc, đại diện cho những màu sắc, cá tính và thế mạnh riêng của sinh viên Việt Nam: Học viện Ngoại giao; Trường Quản trị và Kinh doanh-Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường đại học Luật Hà Nội; Trường đại học Kiến trúc Hà Nội (miền bắc); Trường Đại học Yersin; Trường đại học Lạc Hồng; Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (miền nam).

Chương trình phát sóng vào 20 giờ chủ nhật hằng tuần từ ngày 9/11/2025 trên kênh VTV3.