Mẹ gọi về nước nhưng khách Nhật thừa nhận: "Mình lạc ở Việt Nam mất rồi"

Một du khách Nhật Bản khiến nhiều người bật cười khi chia sẻ câu chuyện bị mẹ “giục về nước”.

Giữa vô vàn những câu chuyện du lịch, đôi khi chỉ cần một dòng chia sẻ giản dị cũng đủ khiến người ta dừng lại, thậm chí đi từ tò mò tới... bật cười. Mới đây, một vị khách Nhật tên Naoki thu hút sự chú ý khi kể về tình huống rất đời thường: mẹ anh, 64 tuổi, gọi điện hỏi một câu ngắn gọn: "Sao con chưa về?"

Không một lời giải thích dài dòng, Naoki chọn cách trả lời theo cách riêng. Anh lặng lẽ đăng tải những hình ảnh trong hành trình của mình tại Việt Nam - như thể tất cả đã nói lên lý do.

Và câu trả lời, hoá ra lại rất đơn giản: anh đang bận… đi ăn.

Không phải kiểu "check-in cho có", mà là một hành trình thực sự hoà mình vào đời sống địa phương. Từ những quả dừa tươi được bổ ngay tại chỗ, phần nước ngọt mát uống xong, đến lớp cơm dừa trắng mềm được nạo ra ăn hết, tất cả đều mang lại một trải nghiệm rất khác so với những gì anh từng biết.

Rồi những bữa cơm miền Tây - nơi mọi thứ dường như chậm lại. Cá được tự tay câu lên, chế biến đơn giản nhưng đậm đà. Một bữa cơm gà, hay khi đi ăn trứng vịt lộn, có những món quen thuộc với người Việt nhưng lại đầy mới mẻ với một du khách nước ngoài. Không phải nhà hàng sang trọng, mà là những bữa cơm mang đúng nghĩa "cơm nhà" - thứ khiến người ta cảm thấy gần gũi ngay từ lần đầu.

Không chỉ dừng lại ở chuyện ăn uống, Naoki còn dành thời gian giao lưu với người dân địa phương. Những cuộc trò chuyện không quá cầu kỳ, đôi khi chỉ là vài câu hỏi, vài nụ cười - nhưng lại đủ để tạo nên cảm giác thân quen. Anh dần hoà mình vào nhịp sống ở đây, từ những con đường nhỏ đến những khoảnh khắc rất đỗi bình thường.

Và rồi, giữa tất cả những trải nghiệm ấy, Naoki viết một câu khiến nhiều người vừa buồn cười vừa thấy dễ thương: "Ai biết đường về Nhật chỉ mình với nha, mình lạc ở Việt Nam rồi."

Câu nói mang chút hài hước, nhưng cũng phần nào thể hiện cảm xúc thật. Đó không phải là "lạc đường" theo nghĩa thông thường, mà là cảm giác bị giữ chân bởi những điều quá đỗi hấp dẫn - từ đồ ăn, con người, cho đến không khí rất riêng.

Thực tế, câu chuyện của Naoki không phải là hiếm. Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm đến khiến nhiều du khách quốc tế "ở lại lâu hơn dự định". Không chỉ bởi cảnh đẹp trải dài từ Bắc vào Nam, mà còn bởi nền ẩm thực phong phú, đa dạng và đầy màu sắc.

Ở Việt Nam, mỗi vùng lại có một hương vị riêng. Từ những món ăn đường phố giản dị đến các bữa cơm gia đình ấm cúng, tất cả đều mang một nét cuốn hút khó lý giải. Và chính sự "đa tầng" trong trải nghiệm ấy khiến du khách không chỉ đến để tham quan, mà còn để sống - dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, sự thân thiện của người dân cũng là một yếu tố đặc biệt. Những nụ cười, sự cởi mở, hay đơn giản là cách người Việt sẵn sàng trò chuyện với một người xa lạ, tất cả đều góp phần tạo nên cảm giác dễ chịu cho du khách.

Có lẽ vì thế mà với Naoki, câu hỏi "bao giờ về" lại trở nên khó trả lời hơn bao giờ hết. Không phải vì anh không muốn về, mà bởi Việt Nam - theo một cách rất riêng - đã khiến anh muốn ở lại thêm chút nữa.

Theo Minh Tuệ

