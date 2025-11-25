Mẹ qua đời, 3 con kiện bố 80 tuổi ra tòa đòi thừa kế 7 bất động sản: Tòa án có phán quyết khiến 1 bên "trắng tay"

Mẹ của người phụ nữ họ Dư (Trung Quốc) qua đời hơn 10 năm trước. Vì mẹ không để lại di chúc nên theo quy định pháp luật, một nửa tài sản sẽ thuộc về bố cô Dư, nửa còn lại sẽ chia đều cho 3 anh em.

Cô Dư và 2 anh trai đều sống ở nước ngoài, điều kiện tài chính dư giả nên cả 3 quyết định từ bỏ quyền thừa kế tài sản của mẹ, cho bố đứng tên cả 7 bất động sản. Họ cũng thuê người chăm lo cho cuộc sống của bố khi các con đều ở xa. Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên bất động sản cho bố, cả 3 đều nói rằng sẽ không hối hận và nhanh chóng rời đi. Cô Dư và các anh trai cũng nghĩ rằng khi bố đến tuổi gần đất xa trời, gần như chắc chắn tài sản sẽ chia lại cho họ.

Điều 3 anh em không ngờ đến là việc người bố 80 tuổi bất ngờ tuyên bố sắp tái hôn. Cô Dư và 2 anh trai lập tức phán đối, lo sợ người ngoài sẽ lợi dụng bố để lừa đảo, nhằm có tên trong danh sách thừa kế nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên bố cô Dư bỏ ngoài tai mọi lời thuyết phục của các con với lý do không muốn sống cô đơn đến cuối đời.

Ảnh minh hoạ

Lúc này cả 3 người con "đứng ngồi không yên", quyết định trở về Thượng Hải (Trung Quốc) để nộp đơn kiện bố ra tòa, yêu cầu vô hiệu việc từ bỏ quyền thừa kế trước đây của họ. Cô Dư và các anh khẳng định bố còn giấu khoản tiết kiệm vẫn còn 10 triệu NDT (37 tỷ đồng) mà không nói cho các con, điều này khiến họ mất niềm tin ở bố.

Bố cô Dư rất tức giận khi được Tòa án triệu tập để tranh chấp với chính các con mình. Ông cho rằng sau khi vợ qua đời, dù sống đầy đủ về vật chất suốt 10 năm nay nhưng do con cháu đều sống ở xa nên ông muốn tìm một người bạn đồng hành.

Ảnh minh hoạ

Người đàn ông 80 tuổi giải thích số tiền 10 triệu NDT đến từ thói quen đầu tư cổ phiếu, bán lại đồ cổ, thư pháp và tranh vẽ vợ sưu tầm trước đây. Những tài sản này các con đều biết và đã đồng ý để bố thừa kế, vì vậy việc bán đi để thu tiền là toàn quyết quyết định của ông, không liên quan đến các con.

Tòa án sơ thẩm tiến hành điều tra, phát hiện việc tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế đã được xác nhận 2 lần bởi luật sư và văn phòng công chứng. Trong quá trình công chứng, cô Dư và các anh đã được thông báo toàn bộ thông tin và chấp nhận tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế sau khi xem xét kỹ lưỡng.

Văn phòng Công chứng đảm bảo tính hợp pháp, chính đáng của văn bản từ bỏ quyền thừa kế. Mặc dù mục đích ban đầu của họ khi không thừa kế tài sản của mẹ là để bố có cuộc sống tốt hơn trong những năm cuối đời, nhưng theo quy định pháp luật, một khi quyền thừa kế đã được từ bỏ và công chứng thì không thể thực hiện lại.

Vì vậy Tòa án cho rằng đơn kiện không có căn cứ để thực hiện vô hiệu việc từ bỏ quyền thừa kế trước đây. Bộ Luật Dân sự Trung Quốc quy định con cái phải tôn trọng quyền hôn nhân của cha mẹ và không được can thiệp vào việc cha mẹ ly hôn, tái hôn hoặc cuộc sống hôn nhân của cha mẹ. Bên cạnh đó người cao tuổi vẫn được tự do kết hôn, vậy nên yêu cầu từ phía cô Dư cùng các anh trai bị Tòa án hủy bỏ.

Ảnh minh hoạ

Tòa án phúc thẩm cũng có kết luận tương tự, vậy nên 3 người con họ Dư không thể "đòi" lại tài sản thừa kế mà họ đã từ chối trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc những người con hoàn toàn tay trắng sau vụ kiện.

Vụ việc gây chấn động dư luận địa phương. Hầu hết cư dân mạng đều tiếc nuối khi tình cảm gia đình bị chia rẽ bởi tài sản thừa kế. Có người khẳng định bố cô Dư khả năng cao bị lừa đảo, gia đình vẫn nên theo dõi và quan sát tình hình để tránh thất thoát tài sản. Cũng có người cho rằng 3 người con đã từ bỏ thừa kế cho bố nay muốn lấy lại là vô lý và sai lầm đưa người bố đã 80 tuổi ra tòa thay vì cùng tìm cách thoả thuận.