MEDENT và Ivoclar ra mắt "Smile ID by IPS e.max" - Hệ sinh thái chọn đúng trong nha khoa thẩm mỹ

Chương trình "Smile ID by IPS e.max" ra đời với sứ mệnh kiến tạo một hệ sinh thái mang lại niềm tin về một nụ cười đẹp, kết nối và công nhận những mắt xích quan trọng nhất: Khách hàng - Phòng khám - Labo.

Lấy triết lý "Vì Đúng Nên Đẹp" làm kim chỉ nam, sáng kiến không chỉ đề cao chuyên môn và công nghệ hiện đại, mà còn khẳng định giá trị bền vững: nụ cười đẹp phải bắt nguồn từ hàm răng khỏe mạnh và sự lựa chọn đúng đắn của khách hàng.

Phát biểu tại sự kiện, Bác sĩ Huỳnh Thanh Đạm, Giám đốc MEDENT chia sẻ: "Chúng ta đang cùng nhau chứng kiến sự phát triển vượt bậc của ngành nha khoa thẩm mỹ. Đó là cơ hội lớn cho tất cả chúng ta - những người đang hoạt động trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này cũng dẫn đến một hệ quả tất yếu: Bệnh nhân/Khách hàng thật sự hoang mang và bối rối trong việc đưa ra lựa chọn đúng. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để trả lời câu hỏi: Làm thế nào để giúp Bệnh nhân/Khách hàng của mình có đủ cơ sở để đưa ra một lựa chọn mà họ sẽ không bao giờ hối tiếc?

Smile ID by IPS e.max còn đóng vai trò là một dấu hiệu nhận diện uy tín, giúp khách hàng có thêm cơ sở để đặt niềm tin vào những phòng khám và labo kiên định với lựa chọn đúng.

Ngoài ra, điểm nhấn của buổi họp báo là Lễ trao chứng nhận Smile ID cho các phòng khám, labo đối tác tiên phong đã đồng hành cùng chiến dịch. Cùng với đó, phiên thảo luận chuyên đề "Giải Mã Nụ Cười Hoàn Hảo: Vai Trò Của Lựa Chọn Đúng Trong Chuyên Môn" kéo dài 60 phút với các chuyên gia hàng đầu: Giáo Sư - Tiến Sĩ - Nhà Giáo Nhân Dân - Bác Sĩ Hoàng Tử Hùng, Bác sĩ Lê Văn Điềm - Đại diện nha khoa ID-4 Implant Center, Bác sĩ Huỳnh Thanh Đạm - Giám đốc MEDENT, ông Anil Sangra - Giám đốc Tập đoàn Ivoclar khu vực Nam Á và Đông Nam Á, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Anh Ngọc - Giám đốc Chuyên môn Nha khoa Home và Bác sĩ Trần Ngọc Hải - Cố Vấn Lâm Sàng của Ivoclar và là đại diện nha khoa Peace Dentistry Đà Nẵng. Phiên thảo luận đã mang đến nhiều góc nhìn sâu sắc về nụ cười đẹp, làm thế nào để "lựa chọn đúng", vai trò của vật liệu và kỹ thuật chế tác, cách dung hòa giữa kỳ vọng của khách hàng và chỉ định đúng đắn của bác sĩ.

Chiến dịch "Vì Đúng Nên Đẹp" cùng chương trình "Smile ID by IPS e.max" sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ qua nhiều hoạt động đáng mong chờ sắp tới. Hành trình Smile Tour sẽ đi qua các thành phố lớn như Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội để trực tiếp gặp gỡ, giao lưu các phòng khám - labo đối tác và kết nối cộng đồng. Song song đó, chuỗi podcast "Vì Đúng Nên Đẹp" gồm 6 tập sẽ được phát sóng, với sự tham gia của các chuyên gia khách mời là bác sĩ, kỹ thuật viên labo và chính những khách hàng đã trải nghiệm IPS e.max, cùng chia sẻ những góc nhìn chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, giúp khách hàng có đầy đủ thông tin để tự tin và dễ dàng tiếp cận những lựa chọn đúng trong nha khoa thẩm mỹ.

Về Medent: Medent là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp hơn 1.000 giải pháp, vật liệu, thiết bị nha khoa và labo toàn diện. Với hơn 30 năm đồng hành cùng nha khoa Việt Nam, phục vụ cho 4.000+ khách hàng, từ phòng khám, bệnh viện, đến các trường đại học chuyên khoa Răng Hàm Mặt trên khắp cả nước. Ngoài ra, Medent còn hợp tác với hơn 120 cửa hàng/đại lý trên toàn lãnh thổ Việt Nam để đảm bảo hệ thống phân phối bao phủ rộng khắp. Medent không chỉ là thương mại-dịch vụ, mà là cam kết dài hạn về uy tín và chất lượng vì sức khỏe răng miệng cộng đồng.

Tra cứu hệ thống nha khoa đối tác của chiến dịch "Smile ID by IPS e.max - Vì Đúng Nên Đẹp" tại đây .

Về Ivoclar và IPS e.max: Ivoclar là tập đoàn có trụ sở tại Châu Âu/Liechtenstein, với lịch sử hơn 100 năm tiên phong phát triển trong lĩnh vực vật liệu và công nghệ nha khoa. IPS e.max® là hệ thống toàn sứ cao cấp của Ivoclar, được đánh giá cao và phổ biến trên thế giới, đáp ứng được mọi chỉ định từ veneer siêu mỏng đến cầu răng nhiều đơn vị. Hệ thống được nhiều nha sĩ tin dùng nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền vượt trội và tính thẩm mỹ tự nhiên như răng thật. Được ứng dụng trên toàn cầu hơn 20 năm qua, đến nay đã có hơn 230 triệu phục hình IPS e.max được thực hiện (theo Ivoclar, tháng 7/2024).