Mệnh lệnh từ công trường: Dự án 1.800 tỷ sắp "thay áo mới" cho tuyến cao tốc huyết mạch phía Bắc

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279 (QL279) – tuyến giao thông trọng điểm có tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. ﻿

Dự án cải tạo, nâng cấp QL279 được tỉnh Quảng Ninh quyết định đầu tư cuối năm 2022, khởi công từ tháng 5/2024 với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, giải quyết những bất cập hiện hữu và tăng cường kết nối liên vùng.

Cầu Diễn Vọng – hạng mục chính của dự án – đã cơ bản hoàn thành

Tuyến đường dài 8,6 km, điểm đầu giao với QL18 (phường Quang Hanh), điểm cuối nối nút giao cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (xã Thống Nhất). Dự án được thiết kế 6 làn xe, đầu tư đồng bộ hệ thống cống thoát nước, chiếu sáng, an toàn giao thông; mở rộng cầu Diễn Vọng và xây dựng 2 nút giao gồm nút giao khác mức với QL18 và nút giao Đồng Lá.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng do các quy định mới của Luật Đất đai 2024, cùng với việc chậm di dời hạ tầng điện, khối lượng đào đắp lớn và phải điều chỉnh phương án thiết kế ở một số hạng mục. Những yếu tố này khiến tiến độ dự án chậm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Về tiến độ dự án, đến nay, cầu Diễn Vọng – hạng mục chính của dự án – đã cơ bản hoàn thành, đang được thi công chống thấm và lắp đặt lan can. Tại cầu vượt nút giao QL18, đã hoàn thành đúc sẵn dầm chữ I và super-T, cầu nhánh 2 đã thi công được 4/10 cọc khoan nhồi, hoàn thành đổ bê tông dầm bản rỗng, hoàn thành thi công bệ móng, thân trụ, xà mũ trụ P3 cầu chính.

Về phần đường nền, các nhà thầu đã thi công gần 3/4 khối lượng đào đắp, tương đương gần 3 triệu m³ đất trong tổng 4,5 triệu m³. Đoạn cuối tuyến dài khoảng 2 km đã hoàn thiện lớp nền đất đắp K98, chuẩn bị thi công cấp phối đá dăm.

Hiện các nhà thầu đang tập trung thực hiện đào, đắp nền đường.

QL279 là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh. Sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tăng tốc thi công, làm việc 3 ca, 4 kíp liên tục, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Chủ tịch tỉnh cho biết sẽ họp với các sở, ngành để phê duyệt quyết định điều chỉnh dự án. Trên cơ sở đó, chính quyền phường Quang Hanh và các đơn vị liên quan thực hiện phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân, tổ chức còn lại; quyết tâm phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo điều phối nguồn đất đắp giữa các dự án, tránh lãng phí và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. Những đoạn đã đủ điều kiện thi công cấp phối cần được triển khai ngay, góp phần đẩy mạnh giải ngân và tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2025.

Theo chỉ đạo, dự án phải hoàn thành trước tháng 6/2026 , sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo diện mạo hạ tầng hiện đại cho tuyến huyết mạch kết nối vùng Đông Bắc, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển đồng bộ, bền vững của Quảng Ninh.