01-10-2025 - 15:00 PM | Thị trường

E-Class thế hệ mới sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 16/10. Trước đó, các đại lý đã bắt đầu nhận đặt trước mẫu xe này từ tháng 9.

Mercerdes-Benz Việt Nam vừa phát đi thông báo sẽ chính thức ra mắt mẫu sedan E-Class – một trong những dòng xe quan trọng nhất của thương hiệu này – tại thị trường Việt Nam vào ngày 16/10 tại Hà Nội. Cùng với đó, hãng sẽ tổ chức một triển lãm kết hợp giữa di sản, công nghệ và thời trang để người dùng có cơ hội khá phá thiết kế, công nghệ, phong cách sống của dòng xe này.

Mercerdes-Benz E-Class thế hệ mới (W214) được cho sẽ tiếp tục lắp ráp trong nước, dự kiến có 3 phiên bản gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG. Các đại lý cũng đã tiến hành nhận đặt trước sản phẩm từ tháng 9 nhưng chưa tiết lộ giá bán.

Mercedes-Benz E-Class mới sắp cập bến thị trường Việt- Ảnh 1.
Mercedes-Benz E-Class mới sắp cập bến thị trường Việt- Ảnh 2.

Ở thế hệ mới, mẫu sedan hạng sang cỡ trung của MBV vẫn giữ phong cách thiết kế unisex nhưng có nhiều thay đổi như đèn pha nhận diện mới, đèn hậu với hoạ tiết hình ngôi sao. Xe sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn, lưới tản nhiệt dạng "sao rơi" đặc trưng với điểm nhấn là dải đèn LED bao quanh viền có thể phát sáng vào ban đêm.

Ở bên trong, cabin lấy cảm hứng từ "đàn anh" S-Class và mẫu xe điện EQS. Bản cao nhất E 300 AMG có màn hình tràn viền khổng lồ MBUX Superscreen.

Mercedes-Benz E-Class mới sắp cập bến thị trường Việt- Ảnh 3.
Mercedes-Benz E-Class mới sắp cập bến thị trường Việt- Ảnh 4.

Về động cơ, E-Class tại Việt Nam chỉ trang bị động cơ mild hybrid chứ không có bản plug-in hybrid (PHEV). 2 phiên bản E 200 Avantgarde và Exclusive trang bị động cơ mild hybrid công suất 204 mã lực, mô men xoắn 320 Nm trong khi bản E 300 AMG có công suất 258 mã lực, mô men xoắn 400 Nm.


Đức Nam

