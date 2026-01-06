Meta chính thức lên tiếng về sự cố Facebook tại Việt Nam: Việc ảnh đại diện biến mất không hề liên quan

Trong thông báo mới nhất, Meta cho biết hãng đã ghi nhận một sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến một số tài khoản Facebook tại Việt Nam. Theo đại diện Meta, đội ngũ kỹ thuật đang ưu tiên xử lý vấn đề này và đến thời điểm hiện tại, một phần tài khoản bị ảnh hưởng đã được khôi phục.

Meta không công bố chi tiết phạm vi hay số lượng tài khoản gặp sự cố, nhưng xác nhận đây là vấn đề kỹ thuật nội bộ, không phải do hành vi tấn công từ bên ngoài.

Ảnh đại diện "biến mất" không phải biện pháp bảo mật

Đáng chú ý, Meta cũng trực tiếp làm rõ vấn đề đang gây tranh cãi lớn nhất những ngày qua: việc ảnh đại diện của tài khoản hoặc fanpage tự động trở về trạng thái mặc định.

Theo Meta, Facebook hiện đã tích hợp nhiều lớp bảo mật tiêu chuẩn như cảnh báo đăng nhập bất thường và xác thực hai yếu tố (2FA) nhằm bảo vệ tài khoản người dùng. Tuy nhiên, việc ảnh đại diện thay đổi hoặc bị gỡ bỏ hoàn toàn không nằm trong bất kỳ cơ chế bảo mật nào của nền tảng.

Nói cách khác, việc mất avatar không đồng nghĩa với việc tài khoản an toàn hơn, cũng không phải là hành động được Facebook khuyến nghị để phòng tránh rủi ro.

Thông báo của Meta được đưa ra trong bối cảnh nhiều fanpage tích xanh lớn tại Việt Nam như VTV24, VTV3 hay Theanh28 Entertainment đồng loạt xoá ảnh đại diện, khiến dư luận xuất hiện nhiều suy đoán về một đợt report hàng loạt hoặc tấn công có chủ đích.

Trước đó, các chuyên gia hỗ trợ Facebook cũng đã khẳng định việc xoá avatar không giúp giảm nguy cơ bị report hay khoá trang. Trong nhiều trường hợp, động thái xoá ảnh đại diện của các fanpage lớn được cho là nhằm mục đích nhận diện, phân biệt fanpage chính chủ với các page giả mạo tích xanh, thay vì liên quan đến bảo mật tài khoản.

Người dùng nên làm gì trong thời điểm này?

Meta khuyến nghị người dùng nên tập trung vào các biện pháp bảo mật cốt lõi như kiểm tra lại cài đặt quyền riêng tư, bật xác thực hai yếu tố và theo dõi các cảnh báo đăng nhập bất thường. Việc thay đổi hay xoá ảnh đại diện không phải là giải pháp bảo mật và cũng không giúp ngăn chặn các sự cố kỹ thuật từ phía hệ thống.

Trong bối cảnh nhiều thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền nhanh trên mạng xã hội, việc Meta chính thức lên tiếng phần nào giúp làm rõ bản chất sự việc, đồng thời cho thấy không phải mọi thay đổi bất thường trên Facebook đều xuất phát từ nguy cơ tấn công hay report hàng loạt như nhiều người lo ngại.