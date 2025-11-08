Miền Bắc lạnh sớm có bất thường?

Trong tháng 10, miền Bắc trải qua ba đợt không khí lạnh. Đợt đầu ngày 19-10 khiến nhiệt độ giảm còn 18-20 độ C ở đồng bằng, 15-17 độ C tại vùng núi, nhiều nơi dưới 13 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận 9 độ C, Tam Đảo (Phú Thọ) và Sìn Hồ (Lai Châu) khoảng 12 độ C.



Miền Bắc lạnh sớm nhưng không bất thường

Đợt hai ngày 26-10, nền nhiệt thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C.

Đợt ba từ ngày 30-10 và kéo dài đến nay, Mẫu Sơn xuống 10 độ C, Hà Nội 17 độ C, vùng núi cao 12 độ C. Buổi sáng và tối, trời lạnh, người dân phải mặc áo khoác ấm khi ra đường.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia so sánh nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh đầu tháng 11-2025. Tại Hà Đông (Hà Nội) vào ngày 4-11, nhiệt độ thấp nhất là 17,6 độ C, trong lịch sử cùng thời kỳ 10 ngày đầu tháng 11 nhiệt độ thấp nhất tại Hà Đông đã từng đạt 13,5 độ C ngày 4-11-2000.

Tại Sa Pa vào ngày 4-11-2025 nhiệt độ thấp nhất là 10,9 độ C, trong lịch sử cùng thời kỳ 10 ngày đầu tháng 11 nhiệt độ thấp nhất tại SaPa đã từng đạt 2,9 độ C ngày 9-11-1981.

Tại mẫu Sơn vào ngày 4-11-2025 nhiệt độ thấp nhất là 10,1 độ C, trong lịch sử cùng thời kỳ 10 ngày đầu tháng 11 nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn đạt 5,6 độ C ngày 10-11-2016.

Nguyên nhân miền Bắc lạnh sớm

"Như vậy, với nhiệt độ thấp nhất như trên thì chưa xảy ra giá trị bất thường so với giá trị đã từng xảy ra" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.



Theo các chuyên gia, trong bối cảnh La Nina quay trở lại, không khí lạnh mùa Đông năm nay đến sớm hơn, cường độ mạnh hơn. Các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện dày hơn vào giữa và cuối mùa, khoảng tháng 12-2025 đến 2-2026.



Dự báo trong tháng 11 có 3 đợt không khí lạnh, đợt giữa tháng là mạnh nhất. Từ ngày 10 đến 20-11, dự báo đợt không khí lạnh mới dồn xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ, có thể xuống sâu xuống đến tận Huế - Đà Nẵng.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất lúc sáng sớm tại miền núi trung du phía Bắc và miền núi phía Tây của Bắc Trung Bộ có thể giảm xuống 10-12 độ C. Miền đồng bằng (như Hà Nội) lạnh 16-18 độ C.

Sang tháng 12, không khí lạnh hoạt động mạnh và liên tục hơn, xuất hiện ba đợt rét rõ rệt, đặc biệt cuối tháng 12 kéo dài sang đầu tháng 1-2026 được dự báo là đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng đầu tiên của mùa Đông.

Hiện tượng, La Nina cũng được dự báo sẽ làm gia tăng số lượng bão và áp thấp nhiệt đới. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 13 cơn bão, chuẩn bị đón thêm cơn bão số 14 mang tên Phượng Hoàng.

Theo nhận định của các chuyên gia và cơ quan khí tượng trong khu vực, bão Phượng Hoàng ít có khả năng đi vào nước ta, song vẫn cần theo dõi chặt diễn biến của bão để đưa ra cảnh báo.