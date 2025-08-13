Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

13-08-2025 - 07:15 AM

Ngày hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, chiều tối có mưa dông rải rác, vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông vào chiều và tối nay, cục bộ có mưa to.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trong sáng sớm, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-36 độ, cao nhất 32-35 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo ngày mai (14/8), đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng. Từ đêm mai, miền Bắc có thể đón một đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài, nắng nóng chấm dứt.

Miền Bắc, miền Trung đón mưa dông giải nhiệt- Ảnh 1.

Hầu hết các khu vực trên cả nước sẽ đón mưa dông rải rác trong chiều tối nay (13/8).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, riêng Đà Nẵng - Quảng Ngãi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, riêng Đà Nẵng - Quảng Ngãi có nơi trên 36.

Dự báo ngày mai, miền Trung tiếp tục có nắng nóng, từ đêm mai, khu vực này cũng đón mưa dông diện rộng, nắng nóng chấm dứt.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm nay ở Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, kết thúc nắng nóng

Theo Nguyễn Hoài

