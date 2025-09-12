Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn

12-09-2025 - 07:29 AM | Xã hội

Hôm nay (12/9), vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, khu vực đồng bằng có mưa rải rác, xen kẽ giữa các đợt nắng gián đoạn. Tây Nguyên, Nam Bộ trong chiều tối và tối nay có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Các khu vực khác ít mưa, ngày nắng.

Hôm nay (12/9), khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 30-32 độ.

Dự báo lượng mưa hôm nay ở miền Bắc từ 15-35mm, có nơi trên 100mm. Ngày mai (13/9), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ 14/9, miền Bắc ít mưa, nắng nhẹ.

Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn- Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục có mưa rào trong hôm nay (12/9).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và tối nay ở Nam Bộ, Tây Nguyên từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

