Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn
Dự báo, từ ngày 22/9, Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 24/9, khu vực này khả năng đón mưa lớn diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (18/9) đến đêm mai, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào đêm và sáng).
Dự báo, từ ngày 22-23/9, khu vực này có mưa, mưa vừa cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 24-25/9, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.
Ngoài ra, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày 19/9 và từ 22-23/9, có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ 25/9, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/9
Thời tiết Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 23-33 độ.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22-34 độ.
Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22-33 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.
Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.
Nam Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.
