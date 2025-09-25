Miss Universe Vietnam đính chính sau khi công bố Hương Giang thi quốc tế

Ngay sau khi công bố Hoa hậu Hương Giang là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025, cộng đồng mạng đã "đào" lại loạt hint mà fanpage Miss Universe Vietnam từng đăng tải trước đó. Cụ thể, vào 1 ngày trước khi công bố đại diện ở Miss Universe 2025, fanpage của Miss Universe Vietnam đã đăng tải 1 phong thư và bảng chữ cái. Nhiều người tập trung vào chữ "L" trong bảng này và dự đoán nhiều cái tên, từ đó tạo nên tranh cãi dữ dội.

Tuy nhiên, sau khi công bố Hương Giang, nhiều cư dân mạng đã thắc mắc liệu gợi ý này có liên quan gì đến Hoa hậu Hương Giang. Giữa những tranh cãi, fanpage chính thức Miss Universe Vietnam đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Theo đó, ekip khẳng định: "Không hề đăng một hint gì liên quan đến chữ L". Theo giải thích, bảng chữ cái được đăng tải trước đó chỉ mang tính chất úp mở, gợi sự tò mò cho khán giả và bao gồm đầy đủ các ký tự tiếng Việt, hoàn toàn không hề cố tình nhấn mạnh hay ám chỉ riêng chữ cái nào. Với lời đính chính này, tổ chức đã khẳng định rằng toàn bộ loạt hint chỉ mang tính chung chung, tạo sự tò mò.

Sự việc trên cho thấy sức nóng đặc biệt của Hương Giang trong vai trò đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Universe. Dù còn không ít tranh luận, nhưng phần đông khán giả cho rằng đây là một bước đi táo bạo và chưa từng có trong tiền lệ của Vbiz.

1 ngày trước khi công bố Hương Giang, cuộc thi đã tung ra hint phong thư và bảng chữ cái

Miss Universe Vietnam liên tục đính chính không nhắc đến cụ thể chữ L trong gợi ý

Hương Giang là đại diện của Việt Nam tại Miss Universe Vietnam

Về lý do chọn Hương Giang thi Miss Universe 2025, trang chủ Miss Universe Vietnam chia sẻ: "Việt Nam đã từng làm nên lịch sử vào năm 2018, khi lần đầu tiên tiến sâu vào Top 5 Miss Universe - tại "vùng đất vía" Thái Lan. Và hôm nay, sau bảy năm, ngọn lửa ấy lại bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi Miss Universe lần thứ 74 trở lại với Xứ sở Chùa Vàng, nơi gắn liền với những kỳ tích rực rỡ của nhan sắc Việt, Tổ chức Miss Universe Vietnam đã đưa ra một quyết định đặc biệt: handpick một đại diện ưu tú, một người hội tụ vẻ đẹp nữ tính, trí tuệ, sự tự tin, bản lĩnh và trên hết là một trái tim ngoan cường không ngừng nỗ lực.

Người được trao sứ mệnh ấy, không ai khác chính là Hoa hậu Nguyễn Hương Giang.

Cô ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự nghị lực và tài năng, hành trình đầy cảm hứng và đáng tự hào của Hương Giang trải dài trên nhiều vai trò: ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, giám khảo và nhà sản xuất. Chỉ mới năm ngoái, Hương Giang đã đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam 2024, một lần nữa khẳng định rằng cô chưa bao giờ ngừng thử thách bản thân. Trong mọi vai trò, cô đều tỏa sáng với nội lực vững vàng, sự sáng tạo và lòng tự hào, đúng với hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại và mạnh mẽ".

Đây là lần đầu tiên một Hoa hậu Chuyển giới đến với Miss Universe

Hương Giang là gương mặt đa năng hiếm có trong showbiz Việt. Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol, cô nhanh chóng khẳng định bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hương Giang là ca sĩ với loạt hit triệu view Anh đang ở đâu đấy anh, Tặng anh cho cô ấy, diễn viên, người mẫu, MC, giám khảo và gần đây nhất là nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024. Đặc biệt, chiến thắng tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đã đưa Hương Giang trở thành biểu tượng của cộng đồng LGBT tại Việt Nam.

Không chỉ sự nghiệp, đời sống cá nhân của Hương Giang cũng nhận nhiều quan tâm. Cô thường xuyên xuất hiện trong hình ảnh chỉn chu, sang trọng, gắn liền với các thương hiệu lớn và phong cách thời trang thời thượng. Đồng thời, Hương Giang cũng nổi tiếng là người thẳng thắn, kiên định với quan điểm sống: dám yêu, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Chính những điều này khiến cô trở thành đại diện Việt Nam đầy khác biệt và đáng mong chờ tại Miss Universe 2025, nơi cô mang theo không chỉ hành trình cá nhân mà còn niềm kiêu hãnh của phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Sau Kỳ Duyên, Hương Giang dự sẽ tạo nên cơn "đại địa chấn" ở Miss Universe