Mitsubishi giới thiệu xe van giá rẻ thế hệ mới

Ra mắt lần đầu năm 2023, mẫu xe van cỡ nhỏ Mitsubishi Delica Mini sẽ sớm có thế hệ mới trong năm nay với thiết kế góc cạnh hơn, công nghệ nâng cấp và khung gầm cải tiến nhằm bắt kịp các đối thủ.

Về ngoại hình, Delica Mini mới vẫn giữ nét đặc trưng dễ nhận diện, song gần như toàn bộ chi tiết ngoại thất đã được tái thiết kế. Phía trước, cụm đèn LED đồ họa hình bán nguyệt lấy cảm hứng từ Land Rover Defender được làm lớn hơn. Lưới tản nhiệt gợi nhớ Jeep nay dày bản và có phần nhô ra xung quanh logo.

Cản trước tích hợp tấm ốp Dynamic Shield sơn đồng màu thân xe, hốc hút gió mới và tấm ốp gầm cứng cáp hơn. Nắp capo, vòm bánh và cửa xe được tạo hình sắc sảo hơn trước.

Kính lái dựng đứng trong khi cột D dạng liền khối khác biệt với bản cũ. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED hiện đại, ốp cửa sau đồng màu và tấm ốp gầm cỡ lớn.

Mitsubishi bổ sung hai màu ngoại thất mới là Sand Beige Pearl và Denim Blue Pearl, có thể kết hợp tùy chọn mui đen. Kích thước tổng thể vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn kei car của Nhật Bản với chiều dài 3.395 mm.

Khoang cabin được nâng cấp với bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch cùng màn hình giải trí 12,3 inch tích hợp trên cùng một cụm. Vật liệu nội thất cao cấp hơn với tông màu be.

Hãng cũng cải thiện khả năng cách âm đồng thời cung cấp nhiều tùy chọn bố cục ghế có thể điều chỉnh linh hoạt. Trang bị an toàn và hỗ trợ lái (ADAS) được mở rộng, cùng hệ thống 4 camera cảm biến quanh xe hiển thị 3D.

Mitsubishi vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật của Delica Mini mới. Phiên bản cũ dùng máy xăng 3 xi-lanh 658 cc, công suất 51 mã lực và mô-men xoắn 60 Nm ở bản hút khí tự nhiên, trong khi bản tăng áp đạt 63 mã lực và 100 Nm.

Xe dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian, đi kèm là hộp số CVT. Chiếc kei car này trang bị giảm xóc Kayaba Prosmooth và hệ thống treo tinh chỉnh, hứa hẹn đem lại cảm giác lái êm ái hơn, đặc biệt ở bản dẫn động 4 bánh.

Song song với Delica Mini, Mitsubishi cũng giới thiệu thế hệ mới của eK Space. Mẫu xe van nhỏ này chia sẻ nền tảng, nội thất và phần lớn khung vỏ với Delica Mini nhưng có thiết kế đầu xe khác biệt, gầm thấp hơn và lược bỏ các phần ốp mang phong cách SUV. Hãng cũng chính thức khai tử biến thể eK Cross Space do doanh số kém.

Thế hệ mới của Mitsubishi eK Space và Delica Mini.

Mitsubishi cho biết Delica Mini mới sẽ có giá từ 1,95 đến 2,95 triệu yen (khoảng 333-504 triệu đồng), trong khi eK Space dao động từ 1,75 đến 1,95 triệu yen (299-333 triệu đồng). Cả hai dự kiến mở bán tại Nhật vào mùa thu năm nay.



