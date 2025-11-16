Mở màn cho chuỗi ngày sôi động, chuyến tàu biển Trung Quốc đầu tiên năm 2025 đã cập bến Quảng Ninh

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cho biết, chuyến tàu biển Blue Dream Melody từ thành phố Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - Quảng Ninh. Đây là chuyến tàu đầu tiên từ Bắc Hải đến Quảng Ninh trong năm 2025 , tiếp nối hải trình đã được mở lại từ tháng 11/2024.

Chuyến tàu này đưa hơn 1.500 khách du lịch đến với Quảng Ninh. Du khách từ tàu Blue Dream Melody có lịch trình đi tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh như: Bảo tàng Quảng Ninh, Trung tâm thương mại Vincom, chợ Hạ Long 1, cáp treo Nữ hoàng…, đồng thời, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực độc đáo của Quảng Ninh.

Được biết, trong năm 2025 sẽ có 9 chuyến tàu biển từ Bắc Hải đến Quảng Ninh, mang theo 15.000 - 20.000 lượt khách Trung Quốc. Dự kiến, chuyến tàu thứ 2 trong năm nay sẽ đến Quảng Ninh vào ngày 21/11.

Du khách Trung Quốc đến Hạ Long

Tuyến du lịch tàu biển Bắc Hải - Hạ Long từng hoạt động sôi động trong vòng 10 năm, bắt đầu từ năm 1998. Tuy nhiên, sau đó, vì nhiều lý do, tuyến này dừng hoạt động.

Sau nhiều năm bị giãn đoạn, đến cuối năm 2024, tuyến du lịch này đã được khởi động lại. mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành du lịch và mối quan hệ giữa hai địa phương.

Đối với phía Trung Quốc, Cảng Bắc Hải – vốn vừa được đầu tư nâng cấp và đang được chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ưu tiên phát triển – đặt nhiều kỳ vọng vào việc mở rộng các tuyến du lịch tàu biển, đặc biệt là các hải trình quốc tế.

Ở chiều ngược lại, Quảng Ninh sở hữu Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long với hạ tầng hiện đại, đồng bộ, từ lâu đã là điểm dừng chân yêu thích của nhiều hãng tàu biển lớn. Sự kết nối giữa hai cảng không chỉ mở ra tuyến du lịch đường biển mới mà còn tạo động lực để thúc đẩy trao đổi du lịch, tăng lượng khách quốc tế và mở rộng mạng lưới tàu biển đến Việt Nam.

Hạ Long là điểm đến của nhiều hãng tàu biển quốc tế.

Mùa du lịch tàu biển Quảng Ninh bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau. Dự kiến trong năm 2025, sẽ có khoảng 60 chuyến tàu biển đưa 70.000 khách du lịch đến với Quảng Ninh. Từ đầu năm đến đầu tháng 11 này, Quảng Ninh đã đón gần 50 chuyến tàu biển với khoảng 60.000 lượt du khách quốc tế.

Đây đa phần đều là tàu biển hạng sang, đã đến Hạ Long từ nhiều năm qua, như: Viking Orion, Silver Muse, Celebrity Solstice, Silver Whisper… Loại tàu biển này được thiết kế sang trọng, hiện đại, chuyên phục vụ các hải trình du lịch châu Á và Nam Thái Bình Dương, có thể xuất phát từ nhiều quốc gia khác nhau. Đáng chú ý, nhiều hãng tàu lớn đã liên tục quay trở lại Quảng Ninh 4 - 6 lần trong năm, mỗi chuyến mang theo trung bình khoảng 1.000 khách.

Tùy theo lịch trình, du khách đi tàu biển sẽ lựa chọn những tour tham quan phù hợp tại Quảng Ninh. Với các chuyến có thời gian lưu bến ngắn, du khách thường chọn khám phá khu vực trung tâm TP Hạ Long, tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, khu vui chơi Sun World và các điểm trải nghiệm văn hóa – lịch sử đặc trưng của địa phương.

Đối với những tàu nghỉ qua đêm hoặc có lịch trình lưu lại lâu hơn, du khách có xu hướng mở rộng hành trình đến các địa phương lân cận. Những lựa chọn phổ biến gồm: tham quan làng quê Yên Đức, khám phá danh thắng tâm linh Yên Tử, trải nghiệm nét văn hóa của đồng bào dân tộc tại Kỳ Thượng, Đồng Sơn… Qua đó, du khách không chỉ tận hưởng cảnh quan nổi tiếng mà còn tiếp cận sâu hơn đời sống, văn hóa bản địa của Quảng Ninh và vùng phụ cận.