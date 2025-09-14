"Mỏ vàng" từ môn thê thao quý tộc: Nượm nượp khách mua, doanh thủ 1 tỷ USD/năm

Golf Mỹ bùng nổ: Khi logo sân golf trở thành “cúp lưu niệm”

Golf đang bước vào thời kỳ phục hưng rực rỡ tại Mỹ. Theo National Golf Foundation, người Mỹ đã chơi kỷ lục 545 triệu vòng golf trong năm 2025. Thế hệ Z dần tiếp cận môn thể thao vốn được xem là “đặc quyền” của giới giàu và lớn tuổi, trong khi những chiếc áo polo in logo sân golf trở thành biểu tượng địa vị mới của nhóm đàn ông thành đạt.

Sự hồi sinh này không chỉ thổi luồng sinh khí mới vào các sân golf, mà còn mở ra “mỏ vàng” mang tên bán hàng lưu niệm. Những logo độc quyền, tinh tế nhanh chóng trở thành món đồ săn lùng của giới sành sỏi – kỷ niệm một vòng chơi 18 lỗ đáng nhớ, hoặc đơn giản là để khẳng định đẳng cấp.

“Đó giống như một chiếc cúp thu nhỏ. Nhưng mang lại doanh thu không hề nhỏ.” Greg Nathan – Chủ tịch kiêm CEO của National Golf Foundation chia sẻ. “

Truyền thống xưa nay, các chuyên gia sân golf (pro) vừa quản lý cơ sở vật chất, vừa sở hữu và điều hành cửa hàng bán lẻ – nơi cung cấp trang phục, bóng và phụ kiện. Tuy nhiên, sau giai đoạn bùng nổ xây dựng sân golf từ giữa thập niên 1980 đến 2000, rồi khủng hoảng kinh tế, nhiều câu lạc bộ đã chuyển hướng: tự tiếp quản các cửa hàng và thuê chuyên gia bán lẻ quản lý.

Sự thay đổi này biến mảng bán lẻ tại sân golf thành ngành kinh doanh đáng kể, với doanh thu ước tính hơn 1 tỷ USD mỗi năm, theo Hiệp hội các nhà kinh doanh golf. Đặc biệt, khoảng 500 câu lạc bộ và khu nghỉ dưỡng tư nhân hàng đầu đang dẫn dắt xu hướng nhờ khả năng khai thác giá trị thương hiệu logo.

“Trong kỷ nguyên mua sắm trực tuyến, việc có cửa hàng vật lý tại câu lạc bộ vẫn mang lại trải nghiệm gần gũi, cá nhân mà khách hàng yêu thích,” Patrick Casey – Chủ tịch Hiệp hội các nhà kinh doanh đồ golf – nhận định.

Logo: vũ khí marketing thầm lặng

Bán lẻ không phải nguồn thu chính của các câu lạc bộ, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong chiến lược thương hiệu. Phí hội viên, phí sân, dịch vụ ẩm thực hay xe điện vẫn dẫn đầu, song những chiếc áo, mũ in logo mang đến giá trị quảng bá khó đo đếm.

“Nhiều sân golf mới ý thức rõ sức mạnh của logo trong việc lan tỏa hình ảnh câu lạc bộ,” Jeffrey Davis – Giám đốc điều hành Fairway Advisors – cho biết. “Bỏ qua yếu tố này đồng nghĩa với đánh mất cơ hội.” Một số câu lạc bộ thậm chí quay lại logo nguyên bản, khai thác nét hoài cổ để tăng sức hấp dẫn.

Giống như trải nghiệm tại Disney, việc mua một món đồ lưu niệm sau vòng golf ngày càng trở thành “nghi thức” của người chơi. Khi cải tạo sân, các câu lạc bộ chú trọng cả không gian cửa hàng, tạo nơi mua sắm sang trọng cho hội viên – và cả du khách sẵn sàng trả giá cao cho sản phẩm gắn logo độc quyền.

Khoảng chênh lệch giá giữa hàng thương hiệu và sản phẩm thông thường phản ánh tính khan hiếm và vị thế đặc biệt của logo. Bỏ quên bóng golf ở nhà? Bạn sẽ phải mua chúng ngay tại sân – tất nhiên với mức giá “premium”.

Để bắt kịp xu hướng, nhiều câu lạc bộ triển khai thương mại điện tử, cho phép khách hàng đặt mua sau khi rời sân. Dù điều này có thể phá vỡ “luật bất thành văn” rằng chỉ nên mặc logo sân bạn từng chơi, giới sưu tập vẫn coi đó là cơ hội quý giá.

“Ngành công nghiệp golf đang sống trong giai đoạn vô cùng tích cực,” Nathan nhấn mạnh. “Cơn sốt logo chỉ là một phần, nhưng nó minh chứng sức hấp dẫn bền bỉ của môn thể thao này.”

Với những người yêu golf, sở hữu chiếc mũ hay áo polo in logo sân yêu thích không chỉ là món quà lưu niệm, mà còn là cách kết nối với cộng đồng tinh hoa – một phần không thể thiếu trong trải nghiệm “18 lỗ” hoàn hảo.