Mobifone có tân Phó Tổng giám đốc sinh năm 1989

19-08-2025 - 15:28 PM | Doanh nghiệp

Ông Trần Đức Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, đồng thời tiếp tục kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giải pháp số MobiFone.

Mobifone có tân Phó Tổng giám đốc sinh năm 1989- Ảnh 1.

Ông Trần Đức Thành

Ngày 19/8/2025, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 58/QĐ-HĐTV ngày 19/8/2025, ông Trần Đức Thành, sinh năm 1989, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giải pháp số MobiFone, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Mobifone có tân Phó Tổng giám đốc sinh năm 1989- Ảnh 2.

Theo Quyết định có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký, ông Trần Đức Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, đồng thời tiếp tục kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giải pháp số MobiFone.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm ﻿khẳng định, việc bổ nhiệm cán bộ trẻ, có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ số vào vị trí lãnh đạo cấp cao thể hiện quyết tâm của MobiFone trong việc đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Đức Thành bày tỏ cam kết sẽ phát huy năng lực, làm việc với tinh thần quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Tổng công ty.

Ông Trần Đức Thành có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời hiện đang sở hữu một số chứng chỉ uy tín về sở hữu trí tuệ. Trước khi chính thức nhận nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, ông Trần Đức Thành đã đồng hành cùng MobiFone thực hiện nhiều nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia.

Yêu cầu VNPT, Viettel phải chia sẻ hạ tầng cho MobiFone

Lịch Thiệp

