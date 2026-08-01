Mỗi ngày ăn sáng bằng 1 quả trứng, gia đình 3 người nhập viện, bác sĩ lắc đầu: Ăn trứng như vậy hại nhiều hơn lợi

Bà Vương, 56 tuổi, luôn tin rằng ăn trứng vào bữa sáng là cách đơn giản để bổ sung dinh dưỡng cho cả gia đình. Ngày nào bà cũng luộc trứng cho 3 người trong nhà, với mong muốn cung cấp protein và các dưỡng chất cần thiết để mọi người khỏe mạnh.

Thế nhưng trong khoảng một tháng, cả gia đình lần lượt xuất hiện những triệu chứng bất thường. Bà Vương thường xuyên đầy bụng và chỉ số mỡ máu tăng nhẹ. Chồng bà có biểu hiện buồn nôn, trào ngược axit, trong khi cậu cháu trai đang đi học liên tục đau bụng và tiêu chảy.

Ban đầu, cả nhà cho rằng đây chỉ là những rối loạn tiêu hóa thông thường nên tự mua thuốc điều trị. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, buộc họ phải cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi tìm hiểu kỹ thói quen ăn uống, bác sĩ nhận thấy vấn đề không nằm ở bản thân quả trứng mà ở cách gia đình này bảo quản, chế biến và sử dụng trứng.

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Trứng tốt cho sức khỏe, nhưng không có nghĩa ăn thế nào cũng được

Trứng cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất, đồng thời là nguồn choline đáng kể. Đây cũng là thực phẩm tương đối rẻ, dễ chế biến và có thể kết hợp với nhiều món ăn khác trong bữa sáng.

Với người khỏe mạnh, trứng hoàn toàn có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, lợi ích của trứng không đồng nghĩa với việc càng ăn nhiều càng tốt hoặc bất kỳ cách chế biến nào cũng an toàn. Đặc biệt, nguy cơ có thể xuất hiện khi trứng được ăn chưa chín kỹ, bảo quản không đúng cách hoặc khẩu phần quá nhiều trong bối cảnh tổng thể chế độ ăn đã chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa.

Có 4 thói quen phổ biến mà các gia đình nên đặc biệt lưu ý.

1. Ăn trứng đã để lâu: nguy cơ nhiễm khuẩn tăng lên nếu bảo quản sai cách

Nhiều gia đình có thói quen luộc một nồi trứng rồi cất vào tủ lạnh để ăn dần. Cách làm này có thể thuận tiện nhưng nếu trứng đã bóc vỏ, để ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc được bảo quản không đúng cách, nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ tăng lên. Một trong những mối lo đáng chú ý là Salmonella, loại vi khuẩn có thể gây các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn.

Tủ lạnh không phải là “lá chắn” tuyệt đối. Nhiệt độ thấp chủ yếu làm chậm sự phát triển của vi khuẩn chứ không biến thực phẩm đã bị nhiễm khuẩn thành an toàn. Vì vậy, nếu đã luộc trứng, nên bảo quản trong tủ lạnh càng sớm càng tốt, tránh để thực phẩm ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài và sử dụng trong khoảng thời gian phù hợp. Những người có sức đề kháng yếu, người cao tuổi và trẻ nhỏ càng cần thận trọng.

Một quả trứng được nấu chín và bảo quản đúng cách sẽ an toàn hơn rất nhiều so với một quả trứng được để quên trên bàn bếp rồi mới ăn lại.

2. Thích trứng lòng đào nhưng bỏ qua nguy cơ nhiễm khuẩn

Trứng lòng đào có kết cấu mềm, béo và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nếu lòng trắng hoặc lòng đỏ vẫn còn sống, trứng chưa đạt mức nhiệt đủ để tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh có thể hiện diện. Đây là lý do các cơ quan y tế thường khuyến cáo những nhóm có nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch nên đặc biệt thận trọng với trứng chưa chín kỹ.

Một quan niệm khá phổ biến là “trứng lòng đào giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn nên chắc chắn tốt hơn trứng chín kỹ”. Trên thực tế, khác biệt về giá trị dinh dưỡng không đáng để đánh đổi lấy nguy cơ nhiễm khuẩn nếu trứng không được kiểm soát nguồn gốc và chế biến an toàn.

Nếu muốn ăn trứng thường xuyên, nấu chín kỹ là lựa chọn an toàn hơn, đặc biệt đối với những thành viên dễ bị tổn thương trong gia đình.

3. Ăn quá nhiều trứng mỗi ngày

Trứng chứa cholesterol, nhưng điều đó không có nghĩa cứ ăn trứng là chắc chắn làm tăng cholesterol máu. Các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho thấy tác động của cholesterol trong thực phẩm lên cholesterol máu ở mỗi người không giống nhau. Tổng thể chế độ ăn, lượng chất béo bão hòa, cân nặng, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe cũng đóng vai trò quan trọng.

Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người xem trứng như một loại thực phẩm “càng ăn càng bổ”, từ đó ăn 2-3 quả mỗi ngày trong thời gian dài mà không để ý tổng lượng protein, chất béo và cholesterol đến từ các thực phẩm khác.

Với người khỏe mạnh, một quả trứng mỗi ngày thường có thể nằm trong chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, người đang có rối loạn mỡ máu hoặc các bệnh lý chuyển hóa nên trao đổi với bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để xác định khẩu phần phù hợp với tình trạng cụ thể.

4. Chỉ ăn trứng vào bữa sáng

Một số người có thói quen sáng nào cũng ăn 1-2 quả trứng rồi bỏ qua các nhóm thực phẩm khác vì cho rằng như vậy vừa đủ dinh dưỡng, vừa ít calo.

Đây lại là một cách ăn thiếu cân bằng.

Trứng giàu protein nhưng không thể cung cấp đầy đủ chất xơ và tất cả các nhóm dưỡng chất mà cơ thể cần. Nếu bữa sáng chỉ gồm trứng, chế độ ăn có thể thiếu rau củ, trái cây và các nguồn carbohydrate giàu chất xơ.

Có thể kết hợp trứng với bánh mì nguyên cám, yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh hoặc trái cây để bữa sáng đa dạng và giàu chất xơ hơn. Tuy nhiên, với những người vốn dễ đầy bụng, trào ngược hoặc khó chịu đường tiêu hóa, một bữa sáng cân bằng và phù hợp với khả năng dung nạp của cơ thể vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Ăn trứng thế nào để vừa bổ dưỡng vừa an toàn?

Trứng không phải “thực phẩm thần kỳ”, nhưng cũng không phải món ăn cần tránh. Mấu chốt nằm ở khẩu phần, cách chế biến, bảo quản và sự cân bằng của toàn bộ chế độ ăn.

Một số nguyên tắc đơn giản có thể áp dụng trong gia đình:

Ưu tiên trứng được nấu chín kỹ. Đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch yếu, không nên tùy tiện sử dụng trứng sống hoặc trứng lòng đào.

Ăn trứng càng tươi và bảo quản càng đúng cách càng tốt. Trứng đã nấu chín cần được làm lạnh và bảo quản phù hợp, không để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Không nhất thiết phải ăn thật nhiều trứng. Người khỏe mạnh có thể đưa trứng vào chế độ ăn hằng ngày với khẩu phần phù hợp. Nếu đang có cholesterol máu cao, bệnh tim mạch hoặc các vấn đề chuyển hóa, nên cá nhân hóa khẩu phần thay vì tự áp dụng một con số cố định.

Đừng biến trứng thành toàn bộ bữa sáng. Một bữa ăn cân bằng nên có sự kết hợp giữa protein, thực phẩm giàu chất xơ và các nhóm thực phẩm khác.

Trứng vẫn có thể là lựa chọn giàu dinh dưỡng cho bữa sáng. Nhưng thay vì chỉ hỏi “ăn trứng có tốt không?”, câu hỏi đáng quan tâm hơn là: ăn bao nhiêu, chế biến thế nào và chế độ ăn tổng thể có cân bằng hay không? Bởi trong dinh dưỡng, đôi khi vấn đề không nằm ở một món ăn, mà nằm ở cách chúng ta ăn món đó mỗi ngày.