Mỗi ngày chỉ tiêu 36 nghìn đồng trong suốt 15 năm, cô gái mua được 3 căn nhà

Năm 2019, Saki Tamogami - Cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào, tham gia chương trình truyền hình “Happy! Bomby Girl”. Xuất hiện với tư cách khách mời, cô đã chia sẻ về lối sống tiết kiệm đến mức khó tin của mình: Mỗi ngày chỉ chi tối đa 200 Yên (khoảng 36 nghìn đồng) để ăn uống. Các nhu cầu còn lại của cuộc sống đều được cô cắt giảm tối đa, hiếm khi nào chi thêm.

Sau khi chương trình phát sóng, Saki Tamogami được truyền thông “ưu ái” đặt cho biệt danh: Người sống tiết kiệm nhất Nhật Bản. Hành trình thắt lưng buộc bụng của cô trong suốt 15 năm để mua được 3 căn nhà ở tuổi 34, đến nay vẫn là một “huyền thoại” ở xứ sở hoa anh đào.

Tiết kiệm từ năm 19 tuổi

Thành tựu hiện tại của Saki Tamogami không phải là một phép màu hay một sự ăn may. Ngay từ năm 19 tuổi, cô đã đặt ra mục tiêu rõ ràng: Phải sở hữu 3 căn nhà trước tuổi 34.

Thế nên trong khi bạn bè cùng trang lứa chi tiền cho quần áo, mỹ phẩm hay các chuyến du lịch hay trải nghiệm, Saki Tamogami chọn cách siết chặt hầu bao tối đa. Cô luôn tự nấu ăn tại nhà và để tiết kiệm nước rửa chén, cô ăn luôn đồ trong nồi hoặc chảo thay vì múc ra bát, bày ra đĩa. Cô tiết kiệm từ những thứ nhỏ nhất mà thường chẳng mấy ai để tâm, từ giọt nước cho đến bánh xà phòng, sữa tắm, dầu gội,...

Saki Tamogami

Phương châm mua sắm của Saki Tamogami là chỉ mua đồ khi giảm giá, thứ cô đang cần nhưng giá không giảm thì coi như không cần!

Saki Tamogami tiết lộ việc tiết kiệm mang lại cho cô sự an toàn và thoải mái. Cứ mỗi lần nhìn tài khoản tiết kiệm tăng lên, cô lại có thêm động lực để tiếp tục duy trì lối sống giản dị, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải hy sinh nhiều thói quen hưởng thụ mà người bình thường cho là cơ bản.

Saki Tamogami duy trì lối sống tiết kiệm tối đa trong suốt 15 năm, từ năm 19 tuổi cho tới tận năm 34 tuổi. Nhờ tính kỷ luật và một niềm tin sắt đá vào bản thân, ở tuổi 34, Saki Tamogami đã mua được 3 căn nhà và mở được một tiệm cà phê mèo. Dẫu vậy cô vẫn tiếp tục duy trì lối sống giản dị và giữ nguyên thói quen chi tiêu như thuở chưa có bất động sản nào trong tay.

Lối sống khiến cả thế giới sửng sốt

Câu chuyện của Saki Tamogami đến giờ vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, Nhật Bản và luôn trở thành chủ đề thu nhút sự quan tâm. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí so sánh cô với những biểu tượng vĩ đại.

Saki Tamogami

Một người hài hước viết: “Cô ấy xứng đáng được đưa vào danh sách Kỷ lục Guiness”.

Một người khác lại suy nghĩ sâu hơn: “Tôi thấy nhiều người sinh thập niên 1970 ở Trung Quốc cũng sống theo cách tương tự, họ thực sự “nghiện” mua nhà. Có thể cô ấy đã học điều này từ ông bà, bố mẹ mình chăng?”.

Một bình luận khác thì ngắn gọn nhưng đầy sự thán phục: “Thật sự chẳng biết nói gì ngoài hai từ khâm phục. Giữ được kỷ luật bản thân và kiên trì với mục tiêu suốt hàng chục năm không phải chuyện đơn giản”.

Lối sống của Saki Tamogami và thành quả cô đạt được là minh chứng cho thấy sức mạnh của việc đặt ra mục tiêu tài chính từ sớm và kiên định với nó. Dù cách tiết kiệm cực đoan của cô có thể khó áp dụng với đa số, nhưng thông điệp rút ra thì rõ ràng: Muốn đạt tự do tài chính, phải có kế hoạch cụ thể, kỷ luật bền bỉ và sẵn sàng từ bỏ những thói quen tiêu xài thoải mái.

Ở Nhật Bản - Một trong những quốc gia có chi phí sinh hoạt thuộc top cao nhất thế giới, việc một cô gái có thể tích góp đủ để mua 3 căn nhà ở tuổi 34, quả thật là điều gây choáng váng. Nhưng với Saki Tamogami, điều đó chỉ đơn giản là kết quả tất yếu của việc sống giản dị, luôn tính toán từng đồng, và kiên định không lung lay bởi cám dỗ tiêu dùng xung quanh. Chính tinh thần kỷ luật thép ấy đã biến cô từ một cô gái bình thường thành “người phụ nữ tiết kiệm nhất Nhật Bản” - hình mẫu khiến cả thế giới phải trầm trồ.