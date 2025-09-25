Mỗi ngày mua 1 cổ phiếu: Đầu tư vào HAG của Bầu Đức, sau 17 năm lãi được bao nhiêu?

Cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai lên sàn từ tháng 12/2008, với giá trị vốn hóa khi đó là 8.522 tỷ đồng. Sau 17 năm, vốn hóa Hoàng Anh Gia Lai hiện đã tăng gấp đôi, lên 16.548 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tính toán, vốn hóa tăng thêm chủ yếu đến từ các đợt phát hành riêng lẻ của Hoàng Anh Gia Lai cho các nhà đầu tư.

Trong khi đó, nếu nhà đầu tư thực hiện chiến lược 'tích tiểu thành đại', mỗi ngày mua 1 cổ phiếu HAG thì sau 17 năm vẫn còn đang chịu lỗ.

Cụ thể, số tiền mà nhà đầu tư bỏ ra sau 17 năm là 92,2 triệu đồng, nắm trong tay 5.358 cổ phiếu. Thế nhưng giá trị thị trường của lượng cổ phiếu này chỉ là 83,8 triệu đồng, tạm lỗ 9%.

Thống kê cho thấy, đỉnh điểm thua lỗ khi đầu tư vào HAG là giai đoạn tháng 3/2020, khi mức lỗ lên tới 87%. Ngược lại, cũng có lúc khoản đầu tư sinh lời, lớn nhất vào tháng 9/2009, lên tới 97% chỉ sau chưa đầy 1 năm HAG chào sàn.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, doanh thu thuần kỳ này đạt 2.329 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đều cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 483 tỷ đồng, tăng 86%.

Lũy kế 6 tháng, Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.709 tỷ đồng doanh thu thuần và 824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34% và 73% so với 6 tháng 2024.

Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025. Đây là lần đầu tiên kể từ quý 4/2020, công ty của Bầu Đức thoát cảnh lỗ lũy kế.

Trước đó, HAGL cũng từng có những giai đoạn lỗ lớn, như năm 2015, năm 2018. Đến năm 2020, thực chất báo cáo tài chính đến quý 3/2020 của công ty vẫn ghi nhận có LNST chưa phân phối 492 tỷ đồng, nhưng đột ngột sang báo cáo tài chính quý 4/2020 lại chuyển sang -5.085 tỷ đồng và báo cáo kiểm toán năm đó điều chỉnh tăng tiếp lên -6.301 tỷ đồng, khiến cổ đông bất ngờ.