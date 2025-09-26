Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỗi ngày mua 1 cổ phiếu: Đầu tư vào VHM của Vinhomes sau 7 năm lãi được bao nhiêu?

Chiến lược đầu tư mỗi ngày 1 cổ phiếu VHM có lãi trong giai đoạn 2021-2022, sau đó lỗ trong giai đoạn 2023-2024 và chuyển sang lãi lớn trong năm 2025 khi cổ phiếu tăng giá mạnh.

Cổ phiếu VHM của Công ty cổ phần Vinhomes lên sàn chứng khoán từ tháng 5/2018, với giá trị vốn hóa lên tới 296 nghìn tỷ đồng.

Sau hơn 7 năm, Vinhomes hiện có vốn hóa gần 409 nghìn tỷ đồng và số lượng cổ phiếu niêm yết đã tăng từ 2,68 tỷ đơn vị lên 4,1 tỷ đơn vị.

Theo tính toán, nếu mỗi ngày mua 1 cổ phiếu VHM của Vinhomes, sau hơn 1.800 phiên giao dịch nhà đầu tư đã bỏ ra số vốn khoảng 127 triệu đồng, sở hữu 2.122 cổ phiếu (đã bao gồm chia thưởng, trả cổ tức). Giá trị số cổ phiếu này tính đến phiên giao dịch ngày 25/9 là 211 triệu đồng.

Như vậy, tỷ suất lợi nhuận là 66%. Trong hơn 7 năm, chiến lược đầu tư mỗi ngày 1 cổ phiếu cũng có lúc thua lỗ, và lỗ lớn nhất vào tháng 8/2024, khi âm tới 43%. Thời gian gần đây, cổ phiếu VHM đang tăng mạnh.

Vinhomes hiện là doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Việt Nam. Tại thời điểm 30/06/2025, tổng tài sản Vinhomes đạt 658.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 230.611 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 4% so với cuối năm 2024. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 48.672 tỷ đồng, tăng mạnh 69%, phản ánh dòng tiền kinh doanh lành mạnh.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 34.720 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 44.964 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 11.000 tỷ đồng.


Theo Minh Quân

An Ninh Tiền Tệ

