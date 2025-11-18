Mối quan hệ "khác bình thường" của Đan Trường và vợ cũ

Hôn nhân tan vỡ vì xa cách, khác biệt

Đan Trường, sinh năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của làng nhạc Việt những năm 1990 – 2000. Anh được khán giả biết đến với biệt danh "Hoàng tử nhạc nhẹ" nhờ ngoại hình điển trai, phong cách biểu diễn duyên dáng và giọng hát ấm áp, tình cảm.

Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên vào năm 2013, thời điểm nam ca sĩ vẫn là ngôi sao hàng đầu, còn cô là nữ doanh nhân tại Mỹ. Năm 2017, hai người chào đón con trai Thiên Từ – bé trai được cả cộng đồng mạng dành nhiều thiện cảm bởi tính cách thông minh, hoạt bát.

Đan Trường bên con trai và vợ cũ.

Sóng gió bắt đầu từ khoảng thời gian sống xa nhau giữa hai quốc gia, dẫn đến sự khác biệt trong suy nghĩ và lối sống. Đến tháng 7/2021, cặp đôi chính thức xác nhận ly hôn sau 8 năm chung sống. Trong thông báo gửi báo chí, Thủy Tiên chia sẻ thẳng thắn và đầy cảm xúc:

"Sau tất cả những nỗ lực, Tiên và anh Trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống", nguồn Thể thao & Văn hóa.

Phía quản lý của Đan Trường khẳng định ly hôn diễn ra văn minh, không tranh chấp tài sản, không mâu thuẫn đối đầu, đồng thời con trai tiếp tục sống cùng mẹ tại Mỹ. Sau đó, nam ca sĩ cũng viết lời cảm ơn gửi khán giả khi biết tin, mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của hai bên.

Mối quan hệ hiếm thấy sau ly hôn

Điều khiến công chúng bất ngờ là dù "đường ai nấy đi", họ không cắt đứt hẳn mà vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, chủ yếu xoay quanh con trai. Trên VnExpress, Thủy Tiên từng nói:

"Từ khi có Thiên Từ đến nay, chưa bao giờ tôi đòi hỏi hay đề cập với anh Trường chuyện nuôi dưỡng cho con".

Cả hai làm bạn sau ly hôn.

Câu khẳng định thẳng thắn này cho thấy sự độc lập của cô và tinh thần chủ động trong việc nuôi dạy Thiên Từ.

Về phía Đan Trường, anh thừa nhận rằng dù không còn là vợ chồng, hai người vẫn nói chuyện thường xuyên để cùng bàn bạc việc nuôi dạy con. Trả lời Báo Thanh Niên, anh chia sẻ rất chân thành:

"Sau khi ly hôn, tôi và anh Trường vẫn giữ mối quan hệ rất tốt đẹp. Chúng tôi xem nhau như bạn bè tri kỷ, luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong mọi việc. Điều quan trọng nhất là… sợi dây liên kết là bé Thiên Từ", nguồn Thanh Niên.

Anh cũng nói thêm rằng mình không kỳ vọng con nối nghiệp ca hát mà muốn con tập trung học tập, định hướng theo con đường kinh doanh khi trưởng thành.

Cột mốc khiến khán giả xúc động nhất chính là liveshow "Đan Trường – 30 năm – Dấu ấn thanh xuân". Thủy Tiên đưa Thiên Từ về Việt Nam để ủng hộ chồng cũ, xuất hiện cùng anh trong buổi tổng duyệt lẫn đêm diễn chính thức. Không chỉ dừng ở đó, cô còn tự sáng tác ca khúc "Rise For You" để Thiên Từ biểu diễn trong liveshow – như một món quà tinh thần dành cho cả con và ba của con. Trên Ngôi Sao, Thủy Tiên bày tỏ:

"Đây là sáng tác tôi dành riêng cho sự kiện kỷ niệm 30 năm ca hát của anh Đan Trường. Anh đã hát cho đời, cho khán giả và cho con trai nên trong live concert này bé Thiên Từ sẽ biểu diễn ca khúc dành riêng cho ba mình. Tôi hy vọng anh Trường và tất cả khán giả yêu thích bài hát", nguồn Ngôi Sao.

Vợ cũ trên sân khấu kỷ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường.

Sự đồng hành này khiến khán giả nhận ra: có những cuộc hôn nhân kết thúc nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn còn, chỉ biến đổi thành một dạng khác – bình yên, tôn trọng và hướng về tương lai của con trẻ.

Ngày nay, họ không còn là vợ chồng nhưng vẫn xuất hiện cạnh nhau một cách tự nhiên, vui vẻ, không né tránh. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh hai người cùng đưa con đi ăn, đi cà phê từng gây xôn xao, khiến tin đồn tái hợp xuất hiện. Tuy nhiên, Thủy Tiên đã phủ nhận và giải thích rằng đó chỉ là sự văn minh của hai người trưởng thành, tôn trọng nhau và đặt lợi ích của con lên đầu.

Mối quan hệ Đan Trường – Thủy Tiên vì thế trở thành một ví dụ hiếm hoi trong showbiz: ly hôn không có nghĩa là kết thúc tình người. Họ từng yêu, từng chung mái nhà, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời nhau theo cách đẹp nhất có thể. Và đến hiện tại, họ vẫn song hành trong vai trò mới – những người bạn tri kỷ cùng nuôi dưỡng một cậu bé lớn lên trong yêu thương.