Món ăn này chỉ cần xào một cách đơn giản là hoàn thành và cả gia đình sẽ cùng ăn sạch đĩa

Khi mùa hè đến và thời tiết trở nên nóng hơn, một số người cảm thấy chán ăn. Việc ăn ít đi và bỏ bữa ăn có thể ảnh hưởng sức khoẻ, làm suy yếu hệ miễn dịch. Do đó, việc bồi bổ cơ thể sau khi mùa hè bắt đầu là rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh trong những ngày nóng nhất. Hàng năm, sau khi mùa hè bắt đầu, mẹ tôi thường chuẩn bị một chế độ ăn uống cân bằng gồm thịt và rau cho gia đình. Sự kết hợp này cung cấp nhiều loại vitamin, protein và canxi giúp phục hồi sức khỏe. Các loại rau như họ bầu bí như dưa chuột, bí đao, mướp... đều thích hợp để xào với thịt thành món ăn ngon, thanh mát cho bữa cơm ngày hè. Hôm nay, tôi xin giới thiệu một món ăn được làm từ một trong những loại rau ngon và đậm đà hương vị nhất vào thời điểm này trong năm: "mướp".

Hàng năm, sau khi mùa hè bắt đầu, mướp bước vào mùa thu hoạch, những trái non mọc tua tủa. Mướp tươi mới thu hoạch rất thơm ngon đặc biệt mềm; chỉ cần xào sơ là đủ để làm nổi bật độ tươi ngon của chúng. Mướp cũng có nhiều lợi ích tuyệt vời như giảm táo bón, giảm nhiệt trong người, bổ sung kali và tăng cường miễn dịch. Chúng đặc biệt có lợi cho người già, trẻ em và những người dễ bị nóng trong người. Hàng năm, sau khi mùa hè bắt đầu, mẹ tôi thường xào mướp với thịt nạc. Hương vị umami của thịt nạc và hương thơm tươi mát của mướp kết hợp tạo nên một món ăn ngon rất đưa cơm. Ngay cả khi không thêm một chút bột ngọt hay bột nêm nào, món ăn vẫn có hương vị tuyệt vời. Mướp xào thịt nạc với công thức đơn giản nhưng lại ngon miệng và bổ dưỡng. Mỗi khi mẹ tôi làm món này, cả gia đình đều tranh giành nhau "vét" phần sốt cuối cùng của món ăn đến khi sạch láng.

Nguyên liệu làm món mướp xào thịt nạc

2 quả mướp hương, 100g thịt nạc, 20g ớt ngọt xanh, 10g tỏi băm, bột tiêu, nước tương, tinh bột bắp, hành lá và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món mướp xào thịt nạc

Bước 1: Khi mua mướp, hãy chọn những quả có kích thước vừa phải. Quả mướp quá to thường già và đã có hạt cứng, không ngon, trong khi mướp quá nhỏ thường dễ bị đắng. Mướp mua về, đem gọt bỏ vỏ và rửa sạch. Sau đó, bổ đôi và thái thành từng lát dày khoảng 0.3 cm. Tiếp theo, cho các lát mướp và một thìa giấm gạo vào âu nước rồi khuấy đều. Ngâm mướp trong 10 phút, sau đó vớt ra và rửa sạch lại bằng nước máy.

Bước 2: Rửa sạch thịt nạc rồi thấm khô nước bằng khăn bếp. Sau đó thái thịt nạc thành các miếng nhỏi. Cho thịt nạc đã thái vào bát, thêm nước tương, tiêu, bột bắp và một thìa dầu ăn vào rồi rộn đều đến khi mỗi miếng thịt được phủ một lớp bột bắp mỏng. Rửa sạch ớt ngọt xanh và cắt nhỏ. Sau đó rửa sạch tỏi và băm nhỏ. Nếu thích vị tỏi đậm hơn, bạn có thể băm to hơn một chút.

Bước 3: Làm nóng chảo, thêm một thìa dầu ăn, và khi dầu đạt đến 60% nhiệt độ tối đa, trút thịt nạc vào. Chiên thịt nạc trong 10 giây trước khi lật mặt để tránh làm bong lớp bột phủ bên ngoài. Sau đó, xào trên lửa lớn khoảng 1 phút, đến khi thịt nạc chín hoàn toàn. Vớt thịt ra khỏi chảo và để riêng. Tráng sạch lại chảo và làm nóng, thêm một thìa dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho một ít tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho mướp vào và xào trên lửa lớn đến khi mướp chín tới.

Bước 4: Sau đó thêm thịt nạc đã xào cùng ớt xanh vào, xào trên lửa lớn trong 1 phút. Sau đó nêm thêm chút muối và hành lá thái nhỏ. Xào thêm 7 hoặc 8 giây nữa là xong. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món mướp xào thịt nạc

Mướp xào thịt nạc là món ăn sử dụng những nguyên liệu đơn giản, công thức nấu nhanh gọn nhưng thơm ngon hấp dẫn. Món ăn hoàn thành có màu xanh tươi, mướp vừa chín tới, giữ được độ giòn nhẹ và vị ngọt tự nhiên, không bị nhũn hay thâm đen. Thịt nạc chín mềm, đậm đà, thấm gia vị, quyện cùng mùi thơm của tỏi và hành, tạo nên món ăn thanh đạm, hấp dẫn, ăn rất hao cơm.

Vài lời nhắn nhủ khi thực hiện món ăn

1. Sau khi cắt mướp, bạn hãy nhớ ngâm trong nước pha giấm khoảng 10 phút. Điều này là vì các chất trên bề mặt mướp dễ bị oxy hóa bởi không khí và chuyển sang màu đen. Ngâm trong nước có tính axit trước có thể oxy hóa các chất này trước. Sau đó rửa sạch các chất bị đen bằng nước, nhờ đó ngăn ngừa mướp bị đen khi xào.

2. Mướp có hàm lượng nước cao, vì vậy cần phải nấu chín kỹ trước khi thêm muối. Nếu thêm muối quá sớm, mướp sẽ tiết ra nhiều nước, khiến ảnh hưởng đến kết cấu và hương vị món ăn.

3. Mướp là loại rau họ bầu bí rất hợp với tỏi. Khi xào, nên cho thêm một ít tỏi băm. Điều này không chỉ giúp khử mùi tanh của bí đao mà còn làm tăng thêm hương thơm tươi mát của nó.