Tại sao mỗi bàn học nên có một chậu nhất mạt hương?

Theo Thiên An | 15-05-2026 - 13:16 PM | Sống

Nhất mạt hương với mùi hương dịu nhẹ không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng tức thì mà còn được tin là loại cây "gọi may mắn" giúp sĩ tử thi cử đỗ đạt.

Trong danh sách những loại cây cảnh dành cho bàn học, nhất mạt hương (hay còn gọi là sen đá lá thơm) luôn chiếm một vị trí đặc biệt nhờ khả năng tác động trực tiếp đến khứu giác. Khác với những loại cây chỉ có tác dụng lọc khí thông thường, nhất mạt hương mang trong mình một mùi thơm thanh khiết, thoang thoảng như mùi bạc hà. Đây chính là "vũ khí bí mật" giúp các bạn học sinh, sinh viên lấy lại sự tỉnh táo ngay lập tức trong những đêm ôn thi căng thẳng hay những lúc tinh thần rơi vào trạng thái uể oải.

Điểm độc đáo nhất của nhất mạt hương chính là mùi hương tự nhiên tỏa ra mỗi khi chúng ta chạm nhẹ vào lá hoặc khi có luồng gió đi qua. Theo các nghiên cứu về liệu pháp mùi hương, hương thơm từ loại cây này có tác dụng an thần, giúp giảm bớt cảm giác lo âu và làm dịu hệ thần kinh trung ương. Đối với các sĩ tử đang đối mặt với áp lực thi cử nặng nề, việc hít hà mùi thơm dễ chịu này giúp tâm trí thư giãn, từ đó kích thích khả năng ghi nhớ và giúp việc tiếp thu những kiến thức khô khan trở nên dễ dàng hơn.

Với mùi hương bạc hà dịu nhẹ, nhất mạt hương là liều thuốc tinh thần hoàn hảo giúp sĩ tử xua tan mệt mỏi và tăng cường sự tập trung khi ôn thi

Bên cạnh lợi ích về tinh thần, nhất mạt hương còn là một "vệ sĩ" nhỏ bé giúp bảo vệ sức khỏe cho người học. Lá cây có một lớp lông mỏng mịn, không chỉ tạo cảm giác êm ái khi chạm vào mà còn có tác dụng xua đuổi muỗi và các loại côn trùng nhỏ. Điều này đặc biệt hữu ích khi các bạn phải ngồi học bài vào buổi tối, giúp tạo ra một không gian học tập an toàn và tập trung tuyệt đối. Hơn nữa, với kích thước nhỏ gọn, nhất mạt hương rất phù hợp để trang trí ở những góc bàn học có diện tích khiêm tốn mà không gây cảm giác bừa bộn.

Về phương diện phong thủy, đúng như cái tên của nó, nhất mạt hương mang ý nghĩa về sự may mắn, tài lộc và sự hanh thông trong mọi việc. Trong môi trường học đường, loại cây này được tin là có khả năng thu hút năng lượng tích cực, giúp người sở hữu giữ được sự minh mẫn để đưa ra những quyết định chính xác trong các bài thi quan trọng. Nhiều bạn trẻ thường đặt nhất mạt hương trên bàn học với hy vọng về một sự khởi đầu thuận lợi và kết quả thi cử như ý, giống như cách mà loài cây này luôn tỏa hương thơm ngát dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nhất mạt hương không chỉ mang lại vẻ đẹp xanh mát cho bàn học mà còn là biểu tượng phong thủy cho sự minh mẫn và may mắn trên con đường học vấn

Việc chăm sóc nhất mạt hương cũng vô cùng đơn giản, rất phù hợp với nhịp sống bận rộn của học sinh, sinh viên. Cây không cần quá nhiều nước và có thể sống tốt trong môi trường có ánh sáng vừa phải. Thói quen quan sát một mầm cây nhỏ xinh lớn lên mỗi ngày sẽ giúp các bạn trẻ học được cách trân trọng những giá trị nhỏ bé và rèn luyện sự điềm tĩnh. Đây chính là sợi dây kết nối tuyệt vời giữa thiên nhiên và tâm hồn, giúp cân bằng cuộc sống học đường vốn dĩ rất nhiều áp lực.

Để nhất mạt hương phát huy tốt nhất công dụng của mình, bạn nên đặt cây ở vị trí thoáng mát, nơi có thể dễ dàng chạm tay vào để tận hưởng mùi hương. Một chậu cây nhỏ xinh không chỉ làm sáng bừng không gian học tập mà còn là lời nhắc nhở về sự tĩnh lặng và kiên định. Khi tâm trí được thả lỏng và bao bọc bởi hương thơm thiên nhiên, mọi thử thách trên con đường chinh phục tri thức dường như cũng trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng vượt qua hơn.

5 loại cây trồng “vàng” giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho tuổi trung niên

Theo Thiên An

Phụ nữ mới

4 ngành học từng bị gán mác "vô dụng", nay bỗng hóa "mỏ vàng"

Công an cảnh báo khẩn tất cả những ai đăng ký mở tài khoản ngân hàng vì mục đích này

Lắp loại điều hòa này, giảm được hàng trăm nghìn tiền điện mỗi tháng: EVN công nhận

13:06 , 15/05/2026
Cục Điện ảnh phản hồi về việc bộ phim có Miu Lê có tiếp tục được chiếu hay không

12:20 , 15/05/2026
Cú sốc của dân ngân hàng: Bị sa thải vào đúng ngày trả thưởng, cả năm "chạy số" thế là đi tong

12:06 , 15/05/2026
1 nữ khách hàng SN 1965 bị dừng chuyển khoản 260 triệu đồng ngay tại trụ sở của LPBank: Công an có khuyến cáo

11:50 , 15/05/2026

