Một chỉ số kinh tế của Việt Nam đang gấp 12 lần Campuchia

So sánh quy mô kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia cho thấy khoảng cách lớn ở cả giá hiện hành (USD) lẫn sức mua tương đương (PPP). Theo cơ sở dữ liệu World Development Indicators mới nhất, GDP danh nghĩa 2024 của Việt Nam đạt khoảng 476,39 tỷ USD, còn Campuchia khoảng 46,35 tỷ USD.

Tính theo PPP (đô la quốc tế), Việt Nam ước 1.654,73 tỷ, Campuchia 140,58 tỷ. Nói cách khác, quy mô PPP của Việt Nam lớn hơn Campuchia khoảng 11,8 lần, còn khoảng cách danh nghĩa xấp xỉ 10,3 lần (tính theo số liệu 2024).

Ý nghĩa của hai thước đo khá khác nhau. GDP danh nghĩa (current US$) phản ánh quy mô theo tỷ giá thị trường, hữu ích cho so sánh nợ, thương mại, dòng vốn. GDP PPP điều chỉnh theo mức giá tương đối, phù hợp khi so quy mô – mức sống giữa các nước có chênh lệch giá cả.

Việc Việt Nam có PPP ~1,65 nghìn tỷ đô la quốc tế cho thấy năng lực sản xuất - tiêu dùng tính theo sức mua nội địa đang lớn hơn đáng kể so với quy mô danh nghĩa, còn Campuchia - nền kinh tế nhỏ, mở, phụ thuộc xuất khẩu may mặc - du lịch - vẫn ở quy mô khiêm tốn.

Cũng dựa vào PPP, Campuchia nằm trong nhóm 9 nước đứng cuối ở Châu Á - theo thống kê của trang dữ liệu Jagran Josh, dựa trên nguồn của IMF. Các nước này gồm Afghanistan, Yemen, Tajikistan, Myanmar, Kyrgyzstan, Nepal, Lào, Bangladesh và Campuchia.

"Nền kinh tế Campuchia phụ thuộc vào các ngành công nghiệp giá rẻ như sản xuất hàng may mặc và du lịch . Đất nước này đang phải đối mặt với tình trạng bất bình đẳng thu nhập cao và cơ hội giáo dục hạn chế cho nhiều người, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Những yếu tố này tiếp tục làm gia tăng tình trạng nghèo đói bất chấp sự tăng trưởng kinh tế ổn định của đất nước trong những năm gần đây", Jagran Josh nhận định về Campuchia.

ADB dự báo GDP tăng 6,1% năm 2025 và 6,2% năm 2026 nhờ may mặc, giày dép, du lịch và dòng đầu tư mới vào lắp ráp, năng lượng. World Bank trong Cambodia Economic Update (6/2025) lại hạ nhịp tăng còn 4,0% năm 2025 và 4,5% năm 2026, do rủi ro thuế quan toàn cầu và phụ thuộc lớn vào một số nhóm xuất khẩu; IMF cũng đặt 4,0% năm 2025 ở mục "At a Glance".