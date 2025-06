Một cổ phiếu "âm thầm" vượt đỉnh 14 lần từ đầu năm, thị giá lên gần 170.000 đồng

Thị trường ghi nhận những nhịp biến động khó lường thời gian qua, tuy nhiên vẫn có nhiều cổ phiếu bứt phá ấn tượng. Phiên 26/6 chứng kiến cổ phiếu TOS của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng “nhấn ga” 8% lên mức 164.000 đồng/cp.

Mức giá trên đủ để TOS thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, đáng nói, đây đã là lần thứ 14 kể từ đầu năm TOS làm điều đặc biệt này. Vốn hóa thị trường cũng lập kỷ lục tại mốc hơn 5.080 tỷ đồng. Nếu tính từ thời điểm đầu năm, cổ phiếu TOS đã bật tăng tới 123%, tương ứng cao gấp hơn 2,2 lần giá trị chỉ sau chưa đầy nửa năm.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng là đơn vị trực thuộc, do Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sở hữu 36% cổ phần. Tân cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng an ninh, trực thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty được thành lập từ năm 2012 với thế mạnh khai thác các cảng biển Container lớn trên toàn quốc với thị phần trên 50% cà nước. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chủ yếu là Dịch vụ hàng hải; Khai thác hạ tầng cảng và đầu tư tài chính; Dịch vụ cung ứng, quản lý khách sạn và du lịch…

TOS hiện sở hữu một trong những đội tàu hiện đại nhất Việt Nam với 12 tàu lai, 12 tàu dịch vụ đa năng AHTS và tàu hỗ trợ công trình biển PSV được trang bị hệ thống định vị động học DP2, 04 sà lan biển, 02 thiết bị Rô bốt khảo sát công trình ngầm (ROV) và hệ thống phương tiện xếp dỡ gồm 10 thiết bị cẩu container đang khai thác tại các cảng lớn trên cả nước.

Nền kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt cũng tạo điều kiện cho cổ phiếu bứt phá. Doanh thu của TOS luôn duy trì với con số ấn tượng nghìn tỷ đồng, lợi nhuận cũng dao động trong khoảng 160-200 tỷ đồng trong khoảng 4 năm trở lại đây. Đặc biệt, năm 2024, TOS ghi nhận doanh thu thuần cao đột biến, gấp 2,5 lần năm trước lên 3.976 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 489 tỷ, gấp 2,4 lần. Với công ty mẹ, doanh thu đạt 2.118 tỷ và LNST gần 388 tỷ đồng. Với kết quả trên, TOS sẽ chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông tỷ lệ 30%, tương ứng chi trả gần 93 tỷ đồng.

Sang tới năm 2025, TOS lên kế hoạch kinh doanh đối với công ty mẹ với tổng doanh thu 2.427 tỷ và LNST 435 tỷ đồng, tăng khoảng 12-15% so với năm trước.

Về định hướng phát triển thị trường và quản lý sản xuất kinh doanh, TCO dự đoán các hoạt động từ thượng nguồn như dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác các mỏ dầu khí trên toàn trong năm sau sẽ trở nên hạn chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro cắt giảm sản lượng. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh chính của TCO là cung cấp dịch vụ offshore của TCO. Vì vậy, sự “linh hoạt và đa dạng” là yếu tố cốt lõi và là kim chỉ nam cho hoạt động Offshore 2025.

Ngoài các thị trường trọng điểm và TCO có sự hiện diện mạnh mẽ như Việt Nam, Thái Lan, việc tìm kiếm mở rộng các sang các thị trường lân cận như Myanmar, Brunei, Malaysia, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định, cân bằng trong hoạt động sản xuất kinh doanh 2025.

Đa dạng trong dịch vụ cung cấp: Mục tiêu lớn nhất là phát triển từ “cho thuê phương tiện” thành “Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hải”. Tiếp theo thành công đối với các dự án Đại Hùng, KNT trong năm 2024, năm 2025 TCO tiếp tục hướng đến cung cấp dịch vụ vận chuyển: chân đế, khối thượng tầng và tuyến ống nội mỏ cho dự án Lô B - Ô Môn; dự án huỷ giếng Chevron; dự án vận chuyển khối thượng tầng dự án KNT.

Liên quan, TOS dự kiến phát hành tối đa hơn 14 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương giá trị hơn 140 tỷ tính theo mệnh giá, toàn bộ đều không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành trong năm 2025, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 trên BCTC HN kiểm toán 2023. Cụ thể lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là hơn 107,7 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển tối đa gần 32,3 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 140 tỷ đồng. Nếu thành công, TOS sẽ nâng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng.