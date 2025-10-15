Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cổ phiếu bluechip bị khối ngoại "xả" hơn 400 tỷ trong phiên 15/10

15-10-2025

Một cổ phiếu bluechip bị khối ngoại "xả" hơn 400 tỷ trong phiên 15/10

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 883 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tâm lý thận trọng xuất hiện trong phiên chiều khiến VN-Index không thể duy trì sắc xanh. VN-Index chốt phiên 15/10 tại mốc 1.757, giảm 3,11 điểm so với phiên trước. Thanh khoản toàn thị trường vẫn neo cao, đạt gần 38.000 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 883 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 829 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu TPB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 204 tỷ đồng. Theo sau, SHB là mã tiếp theo được gom mạnh 202 tỷ đồng. Ngoài ra, VCB và GMD cũng được mua lần lượt 99 và 78 tỷ đồng.

Ngược lại, FPT là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 420 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu KDH và HDB cũng bị "xả" 265 tỷ đồng và 170 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 68 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 31 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HUT xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 8 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng NDN, L40, IVS.

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 43 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 22 tỷ, PVS, MBS bị bán từ 13-22 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 14 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MCH được khối ngoại mua 16 tỷ đồng. Theo sau, VEA và VVS cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, QNS bị khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại HBC, HPT, ,...

Mai Chi

