Một cổ phiếu bluechips bị khối ngoại thẳng tay "xả" hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần 22-26/9

Thị trường chứng khoán Việt Nam có tuần giao dịch 22-26/9 nhiều biến động khi VN-Index trong phiên mở cửa tuần chịu áp lực giảm mạnh. Dù vậy, chỉ số chính đã nhanh chóng hồi phục lại về quanh vùng 1.660 trong những phiên cuối tuần nhờ lực cấu tốt đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Dòng tiền trong tuần qua tiếp tục có sự phân hóa giữa các nhóm ngành khi áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh như ngân hàng và chứng khoán trong khi ở chiều ngược lại dòng tiền tham gia sôi động hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Kết tuần, VN-Index tăng 2,08 điểm (+0,13%) so với tuần trước.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục áp lực bán ròng mạnh hàng nghìn tỷ đồng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 7.715 tỷ đồng.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7.363 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 309 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 42 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, FPT là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 1.067,2 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. VHM đứng thứ hai với mức bán ròng 958,9 tỷ đồng, tiếp đến là SSI (777,4 tỷ đồng) và MSN (401,9 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn như STB (396,2 tỷ đồng), VIC (369,5 tỷ đồng), KDH (350,6 tỷ đồng) và CTG (339 tỷ đồng). Các mã VCI, VPB, KBC và MWG ghi nhận mức bán ròng dao động từ 250 đến hơn 280 tỷ đồng tại mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu chiều mua ròng là CII với giá trị 221,9 tỷ đồng. Theo sau là BID (200,9 tỷ đồng), CEO (143,5 tỷ đồng) và BSR (129 tỷ đồng). Các mã HVN (125,9 tỷ đồng), TAL (95,7 tỷ đồng) và TPB (74,9 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu HHV, GMD, VIX, ANV và HHS đều ghi nhận giá trị mua ròng từ hơn 50 đến hơn 70 tỷ đồng.