Một cổ phiếu bluechips bị khối ngoại "xả" gần 600 tỷ đồng trong phiên 23/9

Sau phiên biến động mạnh, tâm lý thị trường thận trọng khiến VN-Index giằng co. VN-Index đóng cửa phiên 23/9 tăng nhẹ 0,81 điểm tại mốc 1.635. Thanh khoản vẫn giảm mạnh khi giá trị giao dịch trên HOSE đạt trên 22.600 tỷ đồng.

Sau nhiều phiên bán mạnh, giao dịch khối ngoại cân bằng hơn khi họ chỉ bán ròng với giá trị 7 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng.

Tại chiều mua, cổ phiếu VIX được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 249 tỷ đồng. Theo sau, MWG là mã tiếp theo được gom mạnh 149 tỷ đồng. Ngoài ra, SHB và VPB cũng được mua lần lượt 135 và 77 tỷ đồng.

Ngược lại, FPT là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 562 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu MSN và KDH cũng bị "xả" 82 tỷ đồng và 46 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 27 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SHS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 14 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng EVS, TIG, C69.

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 22 tỷ đồng; theo sau NTP, IDC, TVC bị bán vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 15 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MCH được khối ngoại mua 11 tỷ đồng. Theo sau, VEA và KLB cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.