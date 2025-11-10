Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một công ty báo lãi quý 3 tăng 235%, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%

Tuy nhiên, công ty cũng đồng thời thông qua việc điều chỉnh giảm số các chỉ tiêu kinh doanh cho cả năm 2025.

CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 (HOSE: C32) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 cao nhất trong 4 năm và kế hoạch thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, công ty cũng đồng thời thông qua việc điều chỉnh giảm số các chỉ tiêu kinh doanh cho cả năm 2025.

Việc hạ chỉ tiêu gây chú ý khi C32 vừa báo lãi ròng quý 3/2025 đạt hơn 13 tỷ đồng, mức cao nhất từ đầu năm 2022 và tăng 235% so với cùng kỳ.

Kết quả này chủ yếu nhờ lãi gộp tăng 29%, doanh thu tài chính tăng 172% từ cổ tức được chia, và lãi khác tăng đột biến 642% nhờ thanh lý tài sản và hoàn nhập công nợ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu C32 ghi nhận giảm 31% còn dưới 327 tỷ đồng nhưng lãi ròng vẫn đạt hơn 8 tỷ đồng, tăng 42%.

Dù kết quả kinh doanh 9 tháng khả quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của C32 vẫn thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Cụ thể, tổng doanh thu điều chỉnh giảm gần 14%, từ 584,6 tỷ đồng xuống còn dưới 506 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế bị hạ 22,1%, từ 14 tỷ đồng xuống còn hơn 10,9 tỷ đồng. So với kế hoạch mới này, C32 đã thực hiện 77% mục tiêu lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng.

Cũng tại đại hội, C32 thông qua phương án phát hành hơn 15 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1 cổ phiếu mới). Vốn điều lệ dự kiến tăng gấp đôi lên hơn 300 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2025. Dù phát hành thưởng, công ty vẫn giữ nguyên kế hoạch cổ tức tiền mặt 2025 ở mức 6%, đánh dấu sự trở lại sau hai năm 2023-2024 không chia.

Về định hướng đầu tư, cổ đông C32 đã thông qua chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ đá xây dựng tại xã Phú Giáo (TPHCM). Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 350 tỷ đồng, được kỳ vọng mang lại doanh thu bổ sung 200 tỷ đồng/năm và tỷ suất lợi nhuận khoảng 25%.

Liên quan đến tình hình nhân sự, ĐHĐCĐ cũng thống nhất miễn nhiệm ông Võ Văn Lãnh khỏi vị trí thành viên HĐQT và bầu bổ sung ông Đinh Văn Trọng (Tổng Giám đốc công ty) vào HĐQT.

Cùng với diễn biến kinh doanh, thị giá C32 trên sàn HOSE đang có xu hướng tích cực. Cổ phiếu tăng khoảng 15% từ vùng 17.000 đồng vào giữa tháng 8 lên trên 20.000 đồng hiện tại, tiến gần đỉnh ba năm. ﻿

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

