Một công ty bất động sản kín tiếng vừa công bố tổng tài sản trên 54.000 tỷ, vượt xa Khang Điền, Nam Long

Ngày 19/8/2025, Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO, trước đây là Vietracimex) đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2024 theo quy định.

Công ty hoạt động chính trong mảng kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng.



Trong năm tài chính 2024, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 15.824 tỷ đồng, tăng 7% so với mức 14.826 tỷ đồng của năm trước.

Tổng số nợ phải trả tăng từ 34.547 tỷ đồng lên 36.509 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 5,7% so với năm 2023.

Như vậy, tổng tài sản của công ty tại thời điểm cuối năm 2024 là 54.282 tỷ đồng. So với các DN bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán, tài sản của Vietracimex xấp xỉ Vincom Retail (VRE, 55.226 tỷ đồng), đứng trên Khang Điền (KDH, 30.757 tỷ đồng), Nam Long (NLG, 30.318 tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 404 tỷ đồng, giảm 9,9% so với mức 448,6 tỷ đồng của năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng giảm 11,4%, từ 1.477 tỷ đồng xuống còn 1.309 tỷ đồng. Lỗ lũy kế cuối năm 2024 được ghi nhận ở mức 248,3 tỷ đồng, tăng 6,6% so với con số 232,9 tỷ đồng năm trước.﻿

Vietracimex có tiền thân là Nhà máy Vật liệu Hà Nội được thành lập từ năm 1961 thuộc Cục Cung cấp Vật tư, Bộ Giao thông Vận tải. Năm 2005, cổ phần hóa thành Tổng CTCP Thương mại Xây dựng.﻿

Trong lĩnh vực bất động sản, WTO là chủ đầu tư dự án Kim Chung – Di Trạch (Hinode Royal Park) quy mô 140 ha tại Hoài Đức, có tổng mức đầu tư là 41.248 tỷ đồng.

Cuối năm 2024, WTO cũng là nhà đầu tư duy nhất vượt qua bước sơ tuyển năng lực đối với dự án Khu đô thị mới G8 tại xã Vĩnh Thanh, Đông Anh, quy mô 46,6 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 12.600 tỷ đồng (chưa tính khoảng 660 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng).



Ngoài ra, WTO còn triển khai nhiều dự án năng lượng và công nghiệp như Thủy điện Bắc Mê, Thủy điện Tà Thàng, Nhiệt điện Hồng Phong 1A, 1B và Sân Golf Hà Nội. ﻿