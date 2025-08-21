Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty chứng khoán trên sàn vừa “đổi chủ”, nhóm cổ đông lớn có nhiều liên quan tới tập đoàn của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

21-08-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Một công ty chứng khoán trên sàn vừa “đổi chủ”, nhóm cổ đông lớn có nhiều liên quan tới tập đoàn của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Sau khi tăng vốn năm 2018, Stanley Brothers cũng chuyển trụ sở về tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) – trụ sở của hệ sinh thái ROX Group do vợ chồng doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Trần Anh Tuấn gây dựng.

Ngày 12/8/2025, ông Luyện Quang Thắng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (HoSE: VUA) đã bán toàn bộ 300.000 cổ phiếu đang nắm giữ thông qua giao dịch thỏa thuận.

Ngay sau đó, cơ cấu cổ đông tại Stanley Brothers có sự xuất hiện của 4 cổ đông lớn mới gồm: CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang, Công ty TNHH MTV Vipico và CTCP Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam. Nhóm này nắm giữ tổng cộng 29,4 triệu cổ phiếu VUA, tương đương 86,97% vốn điều lệ. Trước đó, toàn bộ cổ phần công ty đều phân tán cho các cổ đông nhỏ lẻ (dưới 5%).

Động thái này diễn ra ngay trước thềm ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025, với nội dung chính là miễn nhiệm toàn bộ 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát, đồng thời bầu nhân sự thay thế.

Một công ty chứng khoán trên sàn vừa “đổi chủ”, nhóm cổ đông lớn có nhiều liên quan tới tập đoàn của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường- Ảnh 1.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh sở hữu 19,36% vốn của Stanley Brothers. Đây là chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa (29 ha, Nghệ An). Doanh nghiệp này từng nắm giữ 5,19% vốn tại Ngân hàng MSB trước khi thoái bớt cổ phần vào năm 2023. Đáng chú ý, chỉ trong tháng 7 – 8/2025, Thành Vinh đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 72 – 84 tháng, lãi suất 9,2%/năm.

CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang (nắm giữ 24,62% vốn của Stanley Brothers) được mệnh danh là “ông trùm KCN Hải Dương”, sở hữu 3 dự án lớn: KCN Nam Sách (62,4 ha), KCN Phúc Điền (82,9 ha) và KCN Tân Trường (198 ha). Các dự án này hiện được quản lý bởi TN Property Management – công ty con của ROX Key Holdings (HoSE: TN1).

Công ty TNHH MTV Vipico (nắm giữ 18,34% vốn của Stanley Brothers) là chủ đầu tư dự án TNR The LegendSea Đà Nẵng trên khu đất vàng Võ Văn Kiệt (11.487 m2).

Còn CTCP Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam (sở hữu 24,64% vốn ủa Stanley Brothers) là công ty xây dựng trong hệ sinh thái ROX Group, từng hoạt động dưới tên TNCons và ROX Cons.﻿

Đứng đầu ROX Group là vợ chồng doanh nhân ông Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Stanley Brothers thành lập từ năm 2008 với tên gọi ban đầu là CTCP Chứng khoán Toàn Cầu, hoạt động cầm chừng hơn 10 năm với vốn điều lệ 35 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, công ty tăng vốn lên 339 tỷ đồng và giữ nguyên mức này đến hiện tại.

Sau khi tăng vốn, Stanley Brothers cũng chuyển trụ sở về tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) – trụ sở của hệ sinh thái ROX Group do vợ chồng doanh nhân Trần Anh Tuấn gây dựng.

TNR Realty phát hành trái phiếu 15 triệu bảng Anh để phát triển dự án nhà ở tại châu Âu

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CII tăng gần 70% từ đầu tháng 8, vụ chào bán 20 triệu trái phiếu chuyển đổi 'cháy hàng': Thừa hẳn 743 tỷ

CII tăng gần 70% từ đầu tháng 8, vụ chào bán 20 triệu trái phiếu chuyển đổi 'cháy hàng': Thừa hẳn 743 tỷ Nổi bật

Masterise tiếp tục tăng vốn gấp 5 lần lên hơn 35.000 tỷ đồng, mở thêm ngành hàng không sau khi con trai chủ tịch Techcombank giữ vị trí CEO

Masterise tiếp tục tăng vốn gấp 5 lần lên hơn 35.000 tỷ đồng, mở thêm ngành hàng không sau khi con trai chủ tịch Techcombank giữ vị trí CEO Nổi bật

Phát Đạt báo lãi 65 tỷ khi doanh thu 20 tỷ: "Phép màu" từ một giao dịch và đối tác bí ẩn thành lập đúng ngày ký thương vụ

Phát Đạt báo lãi 65 tỷ khi doanh thu 20 tỷ: "Phép màu" từ một giao dịch và đối tác bí ẩn thành lập đúng ngày ký thương vụ

00:03 , 21/08/2025
Một doanh nghiệp hàng không chốt ngày chi trả 285 tỷ đồng trả cố tức còn lại năm 2024, sẵn sàng khai thác sân bay Long Thành

Một doanh nghiệp hàng không chốt ngày chi trả 285 tỷ đồng trả cố tức còn lại năm 2024, sẵn sàng khai thác sân bay Long Thành

00:03 , 21/08/2025
Nhà máy 2.100 tỷ đồng ở Quảng Ninh: Sản xuất gì mà "xuất xưởng" hàng chục triệu sản phẩm mỗi năm?

Nhà máy 2.100 tỷ đồng ở Quảng Ninh: Sản xuất gì mà "xuất xưởng" hàng chục triệu sản phẩm mỗi năm?

22:22 , 20/08/2025
Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tới thăm T&T Group, ông Đỗ Quang Hiển đề xuất mở đường bay thẳng Bhutan và Việt Nam, phát triển du lịch tâm linh

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tới thăm T&T Group, ông Đỗ Quang Hiển đề xuất mở đường bay thẳng Bhutan và Việt Nam, phát triển du lịch tâm linh

20:37 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên