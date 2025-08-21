Một công ty chứng khoán trên sàn vừa “đổi chủ”, nhóm cổ đông lớn có nhiều liên quan tới tập đoàn của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Ngày 12/8/2025, ông Luyện Quang Thắng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (HoSE: VUA) đã bán toàn bộ 300.000 cổ phiếu đang nắm giữ thông qua giao dịch thỏa thuận.



Ngay sau đó, cơ cấu cổ đông tại Stanley Brothers có sự xuất hiện của 4 cổ đông lớn mới gồm: CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang, Công ty TNHH MTV Vipico và CTCP Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam. Nhóm này nắm giữ tổng cộng 29,4 triệu cổ phiếu VUA, tương đương 86,97% vốn điều lệ. Trước đó, toàn bộ cổ phần công ty đều phân tán cho các cổ đông nhỏ lẻ (dưới 5%).



Động thái này diễn ra ngay trước thềm ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025, với nội dung chính là miễn nhiệm toàn bộ 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát, đồng thời bầu nhân sự thay thế.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh sở hữu 19,36% vốn của Stanley Brothers. Đây là chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa (29 ha, Nghệ An). Doanh nghiệp này từng nắm giữ 5,19% vốn tại Ngân hàng MSB trước khi thoái bớt cổ phần vào năm 2023. Đáng chú ý, chỉ trong tháng 7 – 8/2025, Thành Vinh đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 72 – 84 tháng, lãi suất 9,2%/năm.



CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang (nắm giữ 24,62% vốn của Stanley Brothers) được mệnh danh là “ông trùm KCN Hải Dương”, sở hữu 3 dự án lớn: KCN Nam Sách (62,4 ha), KCN Phúc Điền (82,9 ha) và KCN Tân Trường (198 ha). Các dự án này hiện được quản lý bởi TN Property Management – công ty con của ROX Key Holdings (HoSE: TN1).



Công ty TNHH MTV Vipico (nắm giữ 18,34% vốn của Stanley Brothers) là chủ đầu tư dự án TNR The LegendSea Đà Nẵng trên khu đất vàng Võ Văn Kiệt (11.487 m2).



Còn CTCP Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam (sở hữu 24,64% vốn ủa Stanley Brothers) là công ty xây dựng trong hệ sinh thái ROX Group, từng hoạt động dưới tên TNCons và ROX Cons.﻿

Đứng đầu ROX Group là vợ chồng doanh nhân ông Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Stanley Brothers thành lập từ năm 2008 với tên gọi ban đầu là CTCP Chứng khoán Toàn Cầu, hoạt động cầm chừng hơn 10 năm với vốn điều lệ 35 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, công ty tăng vốn lên 339 tỷ đồng và giữ nguyên mức này đến hiện tại.

Sau khi tăng vốn, Stanley Brothers cũng chuyển trụ sở về tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) – trụ sở của hệ sinh thái ROX Group do vợ chồng doanh nhân Trần Anh Tuấn gây dựng.