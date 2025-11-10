Ảnh nguồn Nhựa Tân Đại Hưng

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE: TPC) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm vượt kế hoạch lợi nhuận. Tuy nhiên, công ty cũng đồng thời trình cổ đông phương án giảm mạnh vốn điều lệ thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ.

Động thái giảm vốn này gây chú ý trong bối cảnh công ty đang kinh doanh khởi sắc. Theo BCTC hợp nhất quý 3/2025, riêng trong quý 3, TPC ghi nhận doanh thu thuần 126,2 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh giúp lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 5,16 tỷ đồng, đảo ngược khoản lỗ 0,27 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu theo quý TPC (tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế TPC (tỷ đồng)

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, TPC đạt 11,22 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 65% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp TPC hoàn thành vượt 2% kế hoạch lợi nhuận 11 tỷ đồng đã đề ra cho cả năm.

Về phương án giảm vốn, công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 vào ngày 01/12 tới.

Công ty dự định trình phương án mua lại 5,7 triệu cổ phiếu, tương đương 25,31% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ được hủy. Theo TPC, mục đích của việc này là để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, từ đó tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông trong các năm tới.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của TPC sẽ giảm từ 225 tỷ đồng xuống còn khoảng 168 tỷ đồng . TPC có chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn cho cổ đông, như tỷ lệ 7% trong năm 2022 và 8% cho cả hai năm 2021 và 2020.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần (77,2 tỷ đồng theo BCTC kiểm toán gần nhất), với giá mua tối đa 13.500 đồng/cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện trong tối đa 30 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TPC cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Thị giá TPC đã tăng đáng kể từ vùng 8.200 đồng/cổ phiếu vào tháng 7/2025, lên giao dịch quanh mức 12.500 đồng/cổ phiếu ở thời điểm hiện tại (sáng 10/11), tương ứng mức tăng hơn 50% trong vòng 4 tháng.

Hồi đầu năm, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, tân Chủ tịch Phạm Trung Cang khẳng định giai đoạn thử thách nhất đối với doanh nghiệp bao bì nhựa đã qua. Công ty đàm phán với một khách hàng lớn từ châu Âu chuyên cung cấp giải pháp chống lũ, sử dụng sản phẩm của Tân Đại Hưng để chế tạo đêm mềm. Ông Cang cho biết đây là một sản phẩm đặc thù và ít có đối thủ cạnh tranh.﻿

Ông Phạm Trung Cang là một doanh nhân nổi tiếng, được biết đến là Thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu ACB và là nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam EximBank (EIB).

Ông Phạm Trung Cang đã từng là Chủ tịch HĐQT của Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2002 đến tháng 9/2012. Đến tháng 8/2012, ông đã từ nhiệm cả 3 chức vụ trên do những liên quan tới "đại án bầu Kiên”. Ông Phạm Trung Cang bị kết án 3 năm tù, mức án này được giữ nguyên tại phiên phúc thẩm diễn ra vào cuối năm 2014.

Trong quãng thời gian vắng bóng, con gái ông Phạm Trung Cang - bà Phạm Đỗ Diễm Hương đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Nhựa Tân Đại Hưng.