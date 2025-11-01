Một công ty sẽ tuyển 1.400 kỹ sư vận hành, bảo trì... để phục vụ tại dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát

Dự án Cảng hàng không quốc tế (Sân bay) Long Thành dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Sau khi hoàn thiện, đi vào hoạt động, sân bay có công suất phục vụ 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, qua đó mang đến hàng ngàn cơ hội nghề nghiệp, việc làm trong ngành hàng không.

Sân bay Long Thành được quy hoạch đạt cấp 4F, theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Cảng có quy mô, công suất sau khi hoàn thành cả 3 giai đoạn là 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Trong giai đoạn 1, dự án đang được đầu tư xây dựng 2 đường cất - hạ cánh, 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1 nhà ga hàng hóa với công suất 550 ngàn tấn hàng hóa/năm cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn thi công nước rút để cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng vào cuối năm 2025.

Theo dự báo, khi giai đoạn 1 đi vào khai thác, Sân bay Long Thành sẽ cần hơn 13.700 lao động ở nhiều vị trí việc làm khác nhau, từ dịch vụ mặt đất đến hành chính, thương mại.

Theo Báo Đồng Nai, ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào cuối năm 2025. Việc tuyển dụng lao động tại các vị trí việc làm hiện nay cực kỳ cấp thiết. Người lao động được tuyển dụng vào làm việc sẽ có cơ hội tiếp cận với một ngành nghề rất "hot" hiện nay, có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa.

Sau khi tuyển dụng, chúng tôi sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu để không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, qua đó góp phần xây dựng một đội ngũ người lao động chuyên nghiệp, chất lượng cao, đưa Sân bay Long Thành vận hành hiệu quả ngay từ những ngày đầu mở cửa khai thác.

Để tuyển dụng được nguồn nhân lực phù hợp với các vị trí việc làm cho đơn vị của mình tại Sân bay Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cần tuyển 1.400 nhân sự ở các vị trí: kỹ sư vận hành, bảo trì, kỹ thuật điện tử, cơ khí, tự động hóa. Bên cạnh đó, các hãng hàng không và đơn vị dịch vụ mặt đất cũng cần tuyển dụng hàng ngàn lao động ở nhiều lĩnh vực khác nhau.