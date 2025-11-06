Một công ty xe điện Trung Quốc vừa ra mắt taxi robot, robot hình người với chip AI tự phát triển

Một thập kỷ trước, XPeng chỉ là một trong hàng chục công ty xe điện non trẻ tại Trung Quốc. Nhưng đến nay, hãng này đang tự đặt mình ở tâm điểm của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo – nơi ranh giới giữa ô tô, robot và máy tính đang dần bị xóa nhòa.

Tại sự kiện AI Day 2025 diễn ra ở Quảng Châu, XPeng công bố kế hoạch tung ra dịch vụ robotaxi và người máy dạng người (humanoid robot), tất cả đều vận hành bằng chip AI do chính hãng phát triển. Đó không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng XPeng muốn trở thành một “Tesla của châu Á” – không chỉ sản xuất xe, mà định nghĩa lại khái niệm về trí tuệ nhân tạo trong đời sống.

Theo CNBC, XPeng đang chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm robotaxi vào năm 2026, với ba mẫu xe tự phát triển dựa trên nền tảng phần mềm và chip “Turing” do hãng tự thiết kế. Chip này có khả năng xử lý tới khoảng 3.000 TOPS – mức hiệu năng tương đương với các dòng chip cao cấp của Nvidia – cho phép hệ thống nhận diện, ra quyết định và điều khiển phương tiện gần như theo thời gian thực.

Song song với đó, XPeng giới thiệu mô hình AI “Vision-Language-Action 2.0” (VLA 2.0), cho phép máy móc hiểu ngữ cảnh hình ảnh, ngôn ngữ và hành động – nền tảng quan trọng để vận hành xe tự lái, người máy và các thiết bị di động thông minh. Hãng gọi đây là “Physical AI” – trí tuệ nhân tạo gắn liền với thế giới vật lý.

Chia sẻ với báo giới, XPeng đồng thời tiết lộ kế hoạch thương mại hóa người máy dạng người thế hệ thứ hai, được thiết kế để hoạt động trong nhà máy và môi trường dịch vụ. Theo Reuters, công ty có thể đầu tư tới 13,8 tỷ USD cho mảng này trong vài năm tới.

Hình mẫu người máy mới được XPeng giới thiệu có khả năng di chuyển linh hoạt, tự học thao tác bằng mô phỏng 3D và được tích hợp chip Turing để xử lý hình ảnh và hành động đồng thời. CEO He Xiaopeng cho biết đây là “bước đi tất yếu khi AI bước ra khỏi màn hình và bắt đầu hiện diện trong đời sống con người”.

Điều đáng chú ý là XPeng đang tự phát triển hầu hết công nghệ cốt lõi – từ phần mềm, chip xử lý, hệ điều hành cho đến nền tảng đám mây. Financial Times nhận định đây là chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp Mỹ như Nvidia, đồng thời củng cố vị thế công nghệ quốc gia trong bối cảnh căng thẳng thương mại và hạn chế xuất khẩu chip vẫn đang diễn ra. XPeng cũng được cho là có kế hoạch cung cấp chip Turing cho các hãng khác, bao gồm cả Volkswagen – đối tác hợp tác chiến lược của hãng tại thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, con đường này vẫn đầy thách thức. Giới chuyên gia cho rằng việc thương mại hóa robot người hay robotaxi ở quy mô lớn vẫn vướng nhiều rào cản về pháp lý, chi phí và an toàn. Công nghệ chip nội địa dù là một bước tiến, nhưng vẫn cần thời gian để chứng minh độ ổn định và khả năng sản xuất đại trà. Thêm vào đó, việc triển khai dịch vụ robotaxi đòi hỏi cơ sở hạ tầng dữ liệu bản đồ cực kỳ chi tiết và hệ thống giám sát phức tạp – điều mà ngay cả những tên tuổi đi đầu như Waymo hay Cruise vẫn chưa hoàn thiện.

Theo: CNBC